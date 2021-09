Kiến trúc 'vị nhân sinh' trong các dự án bất động sản Việt

Tốc độ đô thị hóa nhanh mang đến cả cơ hội lẫn thách thức cho chủ đầu tư bất động sản. Để đi đường dài, họ cần tầm nhìn xa, quy hoạch bài bản và đặt con người làm trọng tâm.

Khi các dãy nhà cao tầng nối đuôi nhau mọc lên và quỹ đất ngày càng thu hẹp, việc chú trọng yếu tố “vị nhân sinh” trong các dự án trở thành bài toán khó cho các chủ đầu tư. Thế nhưng, không ít đơn vị với tiềm lực tài chính vững mạnh cùng đội ngũ chuyên gia lành nghề vẫn kiên trì theo đuổi triết lý tôn trọng con người và tự nhiên, kiến tạo những công trình hợp xu thế, đúng nhu cầu.

Theo thông tin tại hội nghị về đề án "Đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", tỷ lệ đô thị hóa cả nước tăng nhanh từ 30,5% năm 2010 lên khoảng 40% năm 2020.

Trong khi đó, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia (NCIF) dự báo giai đoạn 2021-2030, dân số khu vực thành thị tiếp tục tăng, đạt 42,04 triệu người năm 2025 và 47,25 triệu người vào 2030. Tỷ lệ đô thị hóa lần lượt đạt 40,91% và 44,45% vào năm 2025, 2030.

“Cơn lốc” đô thị hóa được đánh giá góp phần tăng trưởng kinh tế, phát triển loại hình du lịch đô thị, cải thiện tình trạng đói nghèo… Tuy nhiên ở chiều ngược lại, quá trình này tạo ra thách thức lớn cho phát triển bền vững nếu không có quy hoạch khoa học cũng như tầm nhìn xa và rộng. Những hệ luỵ dễ nhận thấy như ô nhiễm môi trường, không khí hay sức ép dân số lên cơ sở hạ tầng nhà ở, trường học, bệnh viện…

Nhằm khai thác lợi thế và khắc phục thách thức, nhiều đô thị lớn nỗ lực áp dụng triết lý “vị nhân sinh”. Theo đó, các nhà kiến tạo cần thấu hiểu nhu cầu, văn hóa và môi trường vùng miền nơi xây dựng công trình. Hướng đi “xanh” và bền vững cũng được nhận định là một trong những xu thế dẫn dắt thị trường bất động sản. Bất chấp khó khăn từ việc tăng ngân sách hay thời gian, nhiều chủ đầu tư lựa chọn phát triển bền vững nhằm hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngoài ra, yếu tố “vị nhân sinh” trong các dự án còn nằm ở hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe, giáo dục và giải trí cho cư dân. Khi cơ sở hạ tầng trong mỗi công trình được đầu tư tốt, bài bản, áp lực lên toàn nền kinh tế - xã hội sẽ giảm theo.

Không nằm ngoài xu thế phát triển bền vững, với lợi thế của “người trong nghề”, Văn Phú - Invest luôn kiên định theo sứ mệnh mang đến giá trị sống nhân văn, thiết thực cho khách hàng qua thiết kế dự án khác biệt về không gian và môi trường sống. Nhà phát triển dự án quan niệm không gian chất lượng trước tiên phải đáp ứng nhu cầu, đặc tính, nếp sống của người dân bản địa. Không những vậy, sự tôn trọng quy luật tự nhiên, thổ nhưỡng, khí hậu cũng tạo nền móng vững chắc cho ngôi nhà.

Bằng kinh nghiệm và công nghệ hiện đại, doanh nghiệp này đảm bảo hòa hợp các yếu tố trong từng dự án. Mỗi công trình có thiết kế riêng là kết quả của quá trình nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng. Thay vì đặt bút vẽ trước tiên, Văn Phú - Invest bắt đầu bằng cách lắng nghe, xây công trình bền vững từ gốc dựa trên triết lý lấy con người và môi trường làm trung tâm.

Điển hình như dự án Grandeur Palace - Giảng Võ tọa lạc trung tâm thủ đô với cảnh quan tinh tế. Khu vực cổng chào lấy điểm nhấn là hình ảnh 4 vị thần, tượng trưng cho 4 mùa trong năm. Hệ thống cây xanh được lựa chọn kỹ từ giống bản địa, nhằm đảm bảo tính sinh trưởng và đặc trưng theo mùa. Hạ tới, dự án rực rỡ sắc hoa giấy. Thu sang, nơi đây thoang thoảng hương hoa đại. Xuân về, hương lài tây tinh khiết, thanh tao tỏa sức sống khắp không gian.

Cũng lấy triết lý đặt con người là trung tâm làm kim chỉ nam xuyên suốt quá trình phát triển, Văn Phú - Invest còn dành nhiều tâm huyết xây dựng dự án The Terra - An Hưng, không gian sống an lành phía tây Hà Nội. Tại đây, các căn hộ được bố trí 2 logia cho phòng khách và khu vực bếp. Nhờ đó, căn nhà có thêm những mảng xanh vườn đứng, tránh ánh nắng trực tiếp đồng thời đảm bảo độ thông thoáng. Khu vực này dùng để giặt phơi, góp phần giữ vẻ đẹp của mặt đứng công trình.

Xuất phát từ nếp sống hoà hợp không gian chung - riêng của người dân miền Bắc, tất cả căn hộ đều bố trí tách biệt giữa khu vực động (phòng khách, bếp) với tĩnh (phòng ngủ). Phòng khách và phòng ăn tổ chức thành không gian chung rộng rãi, phù hợp nhu cầu sử dụng từng gia đình cũng như thuận tiện bố trí thêm chỗ thờ trang trọng.

Song song đó, khu vực sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ, bãi đỗ xe, phân vùng cây xanh tăng kết nối, đáp ứng nhu cầu giao lưu với nếp sống “hàng xóm láng giềng” của người Việt, tạo sự gắn bó, văn minh và đoàn kết.

Nếu miền Bắc uyển chuyển cùng 4 mùa, miền Tây Nam Bộ lại đặc trưng bởi khí hậu 2 mùa mưa và khô. Hiểu rõ điều này, chủ đầu tư thiết kế dự án khu đô thị mới Cồn Khương (Cần Thơ) dựa trên nghiên cứu về thổ nhưỡng.

Theo đại diện Văn Phú - Invest, để khắc phục tình trạng nước sông thay đổi và triều cường mạnh, cốt nền tại dự án được thiết kế để vượt hơn đỉnh lũ 2019 là 350-450 mm nhằm chống ngập úng vào mùa mưa. Đồng thời, hệ thống hồ sinh thái, cảnh quan tiếp cận trực tiếp sông Khai Luông với các cửa điều tiết, giúp duy trì mực nước vào mùa khô và điều hoà trong mùa lũ.

Bên cạnh đó, người Việt từ xưa đã xem trọng phong thuỷ, sự hài hoà và cân bằng với địa khí tự nhiên. Không gian sống hội tụ nắng, gió, ánh sáng và “hơi thở xanh” được cho sẽ truyền vượng khí, an yên cho gia chủ. Cũng vì vậy, chủ đầu tư tận dụng các yêu tố tự nhiên ở dự án khu đô thị mới Cồn Khương.

Trong mỗi dự án, Văn Phú - Invest luôn nỗ lực tôn trọng thiên nhiên một cách tối đa để kiến tạo những công trình bền vững theo thời gian và qua các thế hệ.

Trên hành trình kiến tạo các công trình BĐS, Văn Phú - Invest còn đặc biệt coi trọng bản sắc địa phương để thể hiện yếu tố đặc trưng văn hoá và ký ức bản địa. Tại dự án Vlasta - Sầm Sơn, điều này thể hiện qua việc bảo vệ, cải tạo hoặc hỗ trợ duy tu công trình văn hóa đền Cá Ông. Di tích nằm trong cảnh quan của dự án, được định hướng cải tạo, chăm sóc nhằm duy trì phong tục, tín ngưỡng tâm linh của người dân làng chài.

Hay ai từng đặt chân đến miền Tây Nam Bộ sẽ ấn tượng với vẻ đẹp mộc mạc, chân chất của cảnh vật và con người. Văn hoá vùng sông nước mang nét hồn hậu, chân chất, dung dị. Do đó, trong dự án khu đô thị mới Cồn Khương (Cần Thơ), chủ đầu tư nghiên cứu, khai thác và đưa hệ sinh thái bản địa vào tổ chức môi trường, cảnh quan, kiến trúc, đặc biệt lồng ghép khéo léo đặc tính nước vào không gian sống.

Nhờ địa thế cận giang, hồ cảnh quan được kiến tạo với dòng chảy gắn liền hai con sông. Các căn biệt thự hưởng tầm nhìn hướng sông khoáng đạt. Hơn thế, Văn Phú - Invest tổ chức tuyến đường dạo cảnh quan ven dự án, dọc hai dòng nước mang đến không gian dạo bộ thư giãn cho cư dân.

Để lưu giữ hệ thực vật bản địa, chủ đầu tư sử dụng chính cây thủy sinh mọc tự nhiên tại Cồn Khương để xây dựng hệ thống cảnh quan bờ kè, đặc trưng vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Đồng thời, điều này đảm bảo tính sinh trưởng bền vững cho hệ sinh thái tại dự án.

Nhấn mạnh vai trò của sự thấu hiểu cùng triết lý “vị nhân sinh”, nhà văn Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - nhận định tại toạ đàm “Không gian sống trong đô thị hiện đại”: "Văn hóa không dễ dàng rời bỏ một con người ở bất kỳ thế hệ nào, mà truyền qua các thế hệ, là sản phẩm của quốc gia. Chúng ta không thể để đánh mất văn hóa. Chúng ta xây dựng bất kỳ thứ gì hiện đại đều phải dựa trên nền tảng văn hóa, truyền thống, phong thủy cũng như yếu tố tâm linh của người Việt".

Giữa xoay chuyển của thị trường, các dự án của Văn Phú - Invest từ phân khúc trung cấp đến hạng sang luôn dựa trên triết lý chuyên tâm, đầu tư và nghiên cứu tỉ mỉ để cho ra đời sản phẩm bền vững, mang lại giá trị sống tốt đẹp. Cũng giống như KTS. Jan Gehl - người dành cả cuộc đời để nghiên cứu mô hình đô thị vị nhân sinh - đã viết trong cuốn Cities for people: “Chúng ta định hình thành phố, thành phố định dạng chúng ta”. Một công trình kiến tạo từ sự thấu hiểu con người và tự nhiên sẽ làm nên sức phát triển bền vững theo thời gian. Từ nơi đó, cư dân góp phần gây dựng môi trường sống nhân văn, lan tỏa năng lượng tích cực.