Kiến trúc sư giết bác xin giảm nhẹ hình phạt

Lê Thanh Hưng khai muốn chấp hành án tại Công an quận Tây Hồ nhưng không có tiền nên gây ra vụ giết bác ruột, cướp tài sản.

TAND tỉnh Bắc Ninh đã nhận được đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Thanh Hưng (30 tuổi, ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Ngày 27/1, Hưng bị TAND tỉnh này tuyên tử hình sau khi xác định bị cáo giết bà Nhung (bác ruột Hưng, ở TP Bắc Ninh), cướp số tài sản trị giá hơn 35 triệu.

Theo bản án sơ thẩm, Hưng thường đến nhà bà Nhung chơi nên bị cáo biết rõ quy luật sinh hoạt của gia đình nạn nhân.

Khoảng tháng 1/2020, nghe tin vợ chồng bà Nhung chuẩn bị xây nhà thờ nên Hưng nảy sinh ý định trộm tài sản. Ngày 9/2/2020, Hưng lén trộm chìa khóa nhà bác ruột để nhờ người sao chép ra 5 chìa tương tự. Trước khi đột nhập, Hưng còn mua dùi cui điện.

Lê Thanh Hưng khi bị bắt. Ảnh: C.A.

Rạng sáng 20/2/2020, Hưng bịt mặt, đeo găng tay rồi mở cửa vào nhà bà Nhung nhưng không tìm được chìa khóa két sắt. Tiếp tục nảy sinh ý đồ khống chế bác ruột để gây án, chiều 21/2, Hưng trở lại nhà bác ruột, vô hiệu hóa camera an ninh và cắt cầu dao điện.

Sau đó, tên cướp dùng dùi cui điện khống chế bà Nhung nhưng nạn nhân chống trả. HĐXX xác định hai bên vật lộn, giằng co nhau. Trong lúc khống chế bác ruột, Hưng lấy kéo tấn công và dùng tay bịt miệng cho đến khi nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, hung thủ giấu thi thể bà Nhung vào nhà vệ sinh, lau dọn hiện trường, giặt chăn màn bị dính máu. Trước khi rời hiện trường, anh ta lấy xe máy, tiền, hoa tai và dây chuyền (tổng trị giá hơn 35 triệu) của gia đình nạn nhân rồi bỏ đi.

Ngày 22/2/2020, Hưng bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án này, về động cơ, mục đích cướp tài sản, Hưng khai ngày 29/11/2019, anh ta bị TAND quận Tây Hồ (Hà Nội) xử phạt 30 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Hưng khai để được mức án này, trong giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử, anh ta đã đưa khoảng 600 triệu cho một số cán bộ công an và thẩm phán thụ lý vụ án.

"Nay Hưng muốn chấp hành án tại Công an quận Tây Hồ nhưng không có tiền nên Hưng thực hiện hành vi phạm tội", cáo trạng nêu. Công an tỉnh Bắc Ninh đã chuyển toàn bộ tài liệu có liên quan đến việc này cho Công an Hà Nội giải quyết.

Trong lý lịch bị cáo, cơ quan tố tụng nêu rõ ngày 11/4/2017, Hưng bị Công an phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, xử phạt 1,5 triệu về hành vi Trộm cắp tài sản.

Ngày 29/11/2019, Hưng tiếp tục bị TAND quận Tây Hồ tuyên 30 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Bị can chưa chấp hành hình phạt này.