Kiến trúc đặc sắc tại MerryLand Quy Nhơn

Từ thung lũng, bước lên triền đồi, bộ sưu tập biệt thự nghệ thuật hàng hiệu tại phân khu Hollywood Hills by YOO Inspired by Starck mang vẻ đẹp hiện đại. Các biệt thự do nhà thiết kế đương đại Philippe Starck cùng thương hiệu YOO Inspired by Starck trực tiếp sáng tạo nội thất. Sở hữu vị thế đắc địa trên triền đồi cao 40-100 m, mở tầm nhìn ôm trọn biển trời, Hollywood Hills by YOO Inspired by Starck mang 2 phong cách cổ điển và văn hóa, nhằm tôn vinh những dấu ấn bản địa đậm đà của vùng đất Bình Định.