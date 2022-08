Kiến nghị VKSND Tối cao làm rõ vụ mất hồ sơ ở Công an quận Tây Hồ

Tòa cấp sơ thẩm kiến nghị Công an Hà Nội, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác minh làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan việc thất lạc hồ sơ vụ Nguyễn Hữu Tài.

Sáng 14/8, TAND Hà Nội phạt ông Phùng Anh Lê (cựu Trưởng công an quận Tây Hồ) 7 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ. Trong vụ án này, 2 bị cáo lĩnh mức án bằng thời hạn tạm giam là Nguyễn Đức Châu (cựu Đội trưởng hình sự) 10 tháng 28 ngày tù, được trả tự do tại tòa, và Lê Đình Trung (cựu Đội phó Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) 4 tháng 12 ngày tù. Người còn lại là Vũ Công Ngọc (cựu Đội phó Hình sự) lĩnh 6 tháng tù treo cùng về tội Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù.

Ngoài tuyên các mức án trên, HĐXX thấy rằng sau khi vụ không xử lý Nguyễn Hữu Tài và đồng phạm trong vụ cướp tài sản bị phát giác, đã có việc sửa chữa, làm thất lạc hồ sơ và tài liệu xác minh ban đầu liên quan đến Tài.

"Kiến nghị Công an Hà Nội và Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tiếp tục xem xét, xác minh làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật", chủ tọa công bố.

4 bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: N.H.

Trong phần nhận định của bản án được HĐXX nêu trước đó, chủ tọa cho biết kết quả điều tra cho thấy ngày 22/9/2016, tổ công tác của Công an Tây Hồ, trong đó có bị cáo Châu, bắt giữ và di lý bị can truy nã Dương Văn Lợi (sinh năm 1972, ở Thái Nguyên) từ TP Thái Nguyên về trụ sở Công an Tây Hồ khoảng 23h cùng ngày.

Sau đó, số và thông tin về quyết định tạm giữ số 247 đối với Nguyễn Hữu Tài trong sổ theo dõi bắt giữ năm 2016 của Công an Tây Hồ đã bị tẩy xóa, thay bằng thông tin của Dương Văn Lợi.

Cụ thể, nội dung ghi trong sổ trực ban năm 2016 của Công an phường Yên Phụ về tin báo tố giác của anh Nguyễn Công Thành (nạn nhân bị Tài và đồng phạm gây án cướp) đã bị xóa, phủ bằng bút xóa màu trắng.

Bản kết luận giám định tháng 4/2021 của cơ quan giám định kỹ thuật hình sự Bộ Quốc phòng nêu nội dung trước khi bị xóa ghi trong sổ trực ban trên là: "Hồi 19h45, anh Nguyễn Công Thành đến công an phường trình báo về việc bị một nhóm đối tượng bắt giữ, đánh đập gây thương tích vào hồi 17h15 cùng ngày tại khu vực cửa khẩu An Dương, phường Yên Phụ".

Ngoài ra, cơ quan giám định cũng xác định thông tin về đối tượng có số quyết định tạm giữ 247 tại sổ theo dõi bắt giữ năm 2016 của Công an quận Tây Hồ đã bị tẩy xóa, thay đổi. Nội dung nguyên thủy trước khi bị phủ xóa là: "Nguyễn Hữu Tài, 1996,.... Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Ngày 19/9/2016, tại đường Hồng Hà, Tài cùng đồng bọn có hành vi bắt giữ anh Thành, đầu thú".

Theo HĐXX, những nội dung trên phù hợp với lời khai của điều tra viên Phan Tất Hùng (Công an quận Tây Hồ) về việc đã ghi và lấy số quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hữu Tài. Sự việc liên quan Tài xảy ra từ lâu, những người liên quan khác (trừ bị cáo Lê) có thể không nhớ hết từng tiểu tiết. Tuy nhiên, họ đều khai giống nhau về cùng nội dung, logic về diễn biến sự việc, phù hợp diễn biến tâm lý và hành động của từng cá nhân cũng như kết quả điều tra vụ án.

Giữa năm 2021, Tài và đồng phạm bị kết án cướp tài sản. Ảnh: N.H.

Từ các nhận định, HĐXX kết luận tối 22/9/2016, ông Phùng Anh Lê đã nhận hối lộ 110 triệu đồng tại phòng làm việc. Sau đó, bị cáo chỉ đạo bằng lời nói, yêu cầu thuộc cấp thả Nguyễn Hữu Tài trong khi Tài đang bị tạm giữ hình sự theo quyết định số 247.

Ngoài mức án tù giam, HĐXX buộc ông Phùng Anh Lê nộp lại 110 triệu đồng sau khi làm rõ bị cáo đã nhận hối lộ số tiền này từ người nhà nghi phạm thông qua chú họ của ông Lê là Phùng Văn Bảy.

Trong bản án sơ thẩm, TAND Hà Nội còn xác định để xảy ra vụ án thả nghi phạm trái pháp luật nêu trên, một số lãnh đạo và cán bộ Công an quận Tây Hồ đã thiếu trách nhiệm.

"VKSND Tối cao đã đánh giá, phân hóa, không xem xét xử lý hình sự nhưng đề nghị Công an Hà Nội xử lý kỷ luật nghiêm về Đảng, chính quyền là có căn cứ và thỏa đáng", bản án nêu.

Đối với bà Hiền (vợ Nguyễn Hữu Tài) và ông Phùng Văn Bảy cùng một số người khác, HĐXX cho rằng họ có dấu hiệu của hành vi đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Tòa kiến nghị VKSND Tối cao cân nhắc, xem xét để có hình thức xử lý phù hợp.