Kiến nghị sớm trang bị máy bay cho Không quân Công an Nhân dân

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết và hỏi thăm lực lượng Không quân Công an Nhân dân được thành lập hồi tháng 10/2021. Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh thẳng thắn nhìn nhận các trang bị, khu vực tập luyện của lực lượng Kỵ binh và Không quân Công an Nhân dân còn thiếu, chưa đáp ứng được tình hình. Ông cũng kiến nghị lực lượng Không quân Công an Nhân dân sớm được trang bị máy bay.