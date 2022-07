Kiến nghị rút giấy phép 6 cơ sở karaoke, massage có hoạt động kích dục

Công an TP Dĩ An kiến nghị UBND TP Dĩ An và UBND tỉnh Bình Dương rút giấy phép hoạt động đối với loạt cơ sở karaoke, massage có hoạt động kích dục, mua bán dâm.

Chiều ngày 14/7, đại diện Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã phối hợp các đơn vị tiến hành đợt ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage trên địa bàn. Từ kết quả kiểm tra, Công an TP Dĩ An đã tham mưu UBND TP Dĩ An kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương rút giấy phép 6 cơ sở vì có hoạt động kích dục, mua bán dâm. Ngoài ra, Công an TP Dĩ An cũng đình chỉ hoạt động các quán karaoke về hành vi không đảm bảo phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, như: Karaoke M. N.; C1; M. H; S. G; H.G; A. H. Đồng thời, ngành chức năng cũng xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở vi phạm tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Lắp 'mắt thần' phạt người tụ tập ăn uống, xả rác quanh hồ Xuân Hương Đà Lạt chỉ đạo xử phạt nghiêm việc tụ tập ăn uống, đốt lửa, xả rác, hát karaoke ầm ĩ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự ở di tích thắng cảnh quốc gia Hồ Xuân Hương.

