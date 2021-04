Kiến nghị điều tra dự án xây dựng chợ Phố Hiến

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện quy hoạch, xây dựng trung tâm thương mại, chuyển đổi chợ tại tỉnh Hưng Yên, thời kỳ 2011-2018.

Cơ quan chức năng chỉ ra 11 dự án ở tỉnh này có sai phạm về quy hoạch xây dựng và chậm tiến độ. Trong đó, dự án chợ Phố Hiến tại TP Hưng Hưng Yên được xác định có dấu hiệu xây dựng trái phép.

Kết luận thanh tra nêu dự án đầu tư xây dựng chợ Phố Hiến được UBDN tỉnh Hưng Yên chấp thuận cho Công ty TNHH đầu tư phát triển Hoàng Phát làm chủ đầu tư. Dự án này có phần nhà ở chia lô để bán (trên cơ sở đề nghị của UBND TP Hưng Yên) nhưng không thực hiện công khai mời gọi nhà đầu tư.

Quá trình thi công, Công ty Hoàng Phát xây 31 ki ốt trái quy hoạch và 18 ki ốt chưa được cấp phép xây dựng. Dự án cũng được đánh giá quá chậm tiến độ so với giấy chứng nhận đầu tư.

Tại dự án này, UBND TP Hưng Yên chưa hoàn thiện các thủ tục để thu hồi 10,9 tỷ đồng là tiền san lấp, xây cơ sở hạ tầng và giải phóng mặt bằng về cho ngân sách Nhà nước. Tỉnh Hưng Yên cũng chưa xử lý dứt điểm diện tích đất công bị lấn chiếm khi thu hồi đất của dự án, dẫn đến tình trạng có nhiều đơn thư khiếu kiện.

Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm để xảy ra sai phạm thuộc về chủ đầu tư, UBND TP Hưng Yên và các sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư Hưng Yên. Còn trách nhiệm chung là của UBND tỉnh.

Ngoài những tồn tại nêu trên, chủ đầu tư dự án là Công ty Hoàng Phát đã xây dựng trái phép công trình. Căn cứ ý kiến đánh giá của Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Công an tỉnh Hưng Yên xác minh, làm rõ quá trình thực hiện. Nếu có dấu hiệu vi phạm phải xử lý theo quy định.

Thông qua thanh tra, cơ quan chức năng còn xác định 6 trong tổng số 19 dự án có tên trung tâm thương mại ở tỉnh Hưng Yên nhưng không có mục tiêu xây dựng và kinh doanh cũng như không đạt tiêu chuẩn trung tâm thương mại. Trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Hưng Yên và các sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư.

Dự án xây dựng chợ Phố Hiến được khởi công từ năm 2010, có diện tích 29.000 m2 và được đầu tư gần 300 tỷ đồng . Chợ bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 12/2013.