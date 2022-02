Kiến nghị bố trí vốn chuẩn bị đầu tư 12 dự án trọng điểm ở TP.HCM

Trưởng công an xã tử vong bên vệ đường

Thượng úy Nguyễn Hữu Thái được phát hiện tử vong bên đường quốc lộ 46 qua Nghệ An. Công an địa phương xác định nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.