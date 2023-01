Kiến nghị Bộ Công an xem xét mở lại trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ

Bộ GTVT kiến nghị Bộ Công an xem xét cho phép các trung tâm đăng kiểm đang dừng hoạt động được tạm thời mở cửa trở lại, trong trường hợp không ảnh hưởng đến công tác điều tra.

Trung tâm Đăng kiểm 29-03S (Mỹ Đình) là một trong số 11 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội phải tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra. Ảnh: Trương Hiếu.

Ngày 12/1, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) có văn bản gửi Bộ Công an xin ý kiến về phương án giải tỏa ùn tắc tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới phục vụ nhu cầu cấp thiết của người dân.

Bộ GTVT cho biết thời gian qua, Công an TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước đã tiến hành điều tra, phát hiện một số sai phạm trong hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Đồng thời, lực lượng chức năng đình chỉ hoạt động nhiều trung tâm đăng kiểm, khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam nhiều bị can liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.

"Đây là chuyên án quan trọng của lực lượng công an, thể hiện sự quyết liệt, hiệu quả, thượng tôn pháp luật trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực", theo Bộ GTVT.

Bộ GTVT cho biết một số trung tâm đăng kiểm, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM, bị tạm đình chỉ để phục vụ công tác điều tra xảy ra vào thời điểm cuối năm và dịp Tết - khi nhu cầu kiểm định kỹ thuật phương tiện xe cơ giới của người dân, doanh nghiệp tăng cao.

Do đó, đơn vị này kiến nghị Bộ Công an xem xét và có ý kiến với công an các địa phương rà soát trường hợp không ảnh hưởng đến công tác điều tra, cho phép các trung tâm đăng kiểm đang bị tạm dừng hoạt động được tạm thời hoạt động trở lại. Việc này nhằm nhanh chóng đáp ứng nhu cầu đăng kiểm thiết yếu của người dân và doanh nghiệp.

Khủng hoảng đăng kiểm ở TP.HCM được dự báo kéo dài. Ảnh: Duy Hiệu.

Bộ GTVT khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, đồng thời chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam có kế hoạch sắp xếp nhân lực, thiết bị máy móc đảm bảo đáp ứng ngay khi các trung tâm đăng kiểm được phép hoạt động trở lại.

Đơn vị cũng sẽ phối hợp cùng công an các địa phương để thống nhất phương án triển khai thực hiện trong quá trình chỉ đạo điều tra, xử lý sai phạm liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm.

Theo số liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, đến hết ngày 10/1, Hà Nội có 11/31 trung tâm đăng kiểm phải tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra. Thành phố hiện chỉ còn 20 trung tâm đăng kiểm hoạt động gây tình trạng quá tải, người dân phải xếp hàng từ rạng sáng để đăng kiểm.

Trong khi đó, TP.HCM chỉ còn 8/17 trung tâm và 1/2 chi nhánh đăng kiểm đang hoạt động. Kể cả bố trí tăng ca, làm thêm giờ, năng suất kiểm định của các trung tâm này chỉ đạt 1.290 phương tiện/ngày, đáp ứng được hơn một nửa nhu cầu kiểm định thực tế.