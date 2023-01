Kiểm tra lò độ xe, tạm giữ nhiều môtô không giấy tờ

Công an TP Long Xuyên, An Giang cho biết vừa kiểm tra hành chính một điểm sửa xe và phát hiện, tạm giữ nhiều xe “độ” không biển số và không có giấy tờ.

Tổ công tác kiểm tra điểm sửa chữa xe môtô.

Trước đó, ngày 19/01, Tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Long Xuyên phối hợp với Đội CSGT trật tự và Công an phường Mỹ Phước tiến hành kiểm tra hành chính điểm sửa chữa xe môtô, xe máy tại số 74, đường Bạch Mai, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước do anh Trần Anh Thi, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang làm chủ.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, tạm giữ 4 xe môtô và 1 khung xe máy không biển số, không giấy tờ được “độ” với nhiều phụ kiện khác nhau.

Tại thời điểm kiểm tra, anh Thi không cung cấp được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các phương tiện trên. Làm việc với Tổ công tác, anh Thi cho biết các phụ kiện để lắp ráp những chiếc xe trên được đặt mua thông qua mạng xã hội. Tổ công tác lập biên bản tạm giữ số xe môtô và khung xe máy trên để tiếp tục xác minh làm rõ.

Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trong ngày đầu nghỉ Tết, số lượng tài xế vi phạm nồng độ cồn tăng đột biến, cảnh sát giao thông đã xử phạt gần 1.400 người vi phạm nồng độ cồn.

Kết quả tuần tra kiểm soát trên tuyến đường bộ, CSGT đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 4.600 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 11 tỉ đồng , tước bằng lái của hơn 1.100 lái xe. Đáng chú ý, có đến gần 1.400 người bị xử phạt vì uống bia, rượu vẫn lái xe. Theo Cục Cảnh sát giao thông, so với ngày 28 Tết Nguyên đán năm 2022, số vi phạm năm nay tăng hơn 1.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 362% so với năm trước.