Kiểm tra lan can tuyến kênh có 2 trẻ em chết đuối ở TP.HCM

Lãnh đạo phường Thạnh Xuân, quận 12 (TP.HCM) đang làm việc với chủ đầu tư để xác định lan can bờ kênh trên đường TX33 bị lắp thiếu hay mất trộm.

Tối 10/5, liên quan vụ hai em bé N.T.N. (6 tuổi) và N.B.T.C. (4 tuổi) bị đuối nước dưới kênh trên đường TX33, phường Thạnh Xuân (quận 12), trao đổi với Zing, ông Dương Minh Nhật, Phó chủ tịch UBND phường Thạnh Xuân cho biết đơn vị đã có những hỗ trợ ban đầu giúp gia đình nạn nhân.

Theo ông Nhật, gia đình của chị Bùi Thị Yến Nhi (mẹ nạn nhân) có hoàn cảnh khó khăn. Trước tang thương và mất mát, UBND phường cùng với các mạnh thường quân đã quyên góp, hỗ trợ gia đình chị Nhi hơn 91 triệu đồng để lo tang lễ cho hai cháu.

Đoạn kênh mất lan can sắt nghi hai trẻ em rơi xuống bị đuối nước. Ảnh: An Huy.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phường đã đi kiểm tra dọc tuyến kênh. Những điểm bị thiếu lan can sắt, trước mắt phường sẽ căng dây để cảnh báo người dân và khắc phục sớm.

Lãnh đạo phường cho biết công trình tuyến kênh đường TX33 có chiều dài khoảng 2 km, được thi công và đưa vào sử dụng gần một năm nay, dọc kênh có lan can sắt bảo vệ.

“Các đơn vị liên quan đang liên hệ với chủ đầu tư để xác định lan can bị khuyết do kỹ thuật lúc xây dựng hay do trộm cắp. Nếu mất cắp, đơn vị sẽ điều tra xử lý nghiêm”, ông Nhật nói.

Bà Nguyễn Thị Ba (41 tuổi, ngụ phường Thạnh Xuân) cho biết từ lúc về sinh sống trên đường TX33 được 5 tháng, bà đã thấy bờ kênh trước nhà nạn nhân và phía đối diện mất đi một số đoạn lan can sắt.

Bà Ba cùng hàng xóm đã dùng lưới thép rào lại đoạn lan can sắt bị mất trước nhà. Ảnh: An Huy.

Sợ trẻ em chơi đùa rơi xuống kênh, bà cùng với hàng xóm đã lấy lưới sắt rào lại. Bờ kênh phía trước nhà nạn nhân, bà cũng thấy có người rào nhưng chỉ bằng vài miếng ván đơn sơ.

“Họ lắp miếng ván ép nhưng còn trống nhiều chỗ, có thể hai cháu bé đã lọt qua và rơi xuống kênh. Tôi thấy đoạn bờ kênh trống vậy thôi chứ không biết bị mất trộm hay công nhân không lắp”, bà Ba chia sẻ.

Trước đó, chiều 9/5, chị Nhi ngủ quên trong nhà trên đường TX33 (phường Thạnh Xuân) thì hai con chạy ra ngoài chơi.

Thức dậy không thấy con, chị Nhi và người dân địa phương đi tìm nhưng không thấy và báo công an. Nghi hai bé rơi xuống kênh, lực lượng chức năng đã lặn tìm và phát hiện thi thể.