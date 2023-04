Kiểm tra đồng loạt 12 cơ sở kinh doanh của F88 tại Đắk Lắk

Sáng 17/4, Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra đồng loạt các cơ sở của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 và tiệm cầm đồ trên địa bàn.

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết từ sáng 17/4 đã triển khai lực lượng kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 ở tỉnh này.

Từ 9h cùng ngày, một số phòng nghiệp vụ lực lượng công an tỉnh phối hợp với công an các địa phương đã đồng loạt ra quân kiểm tra tại 12 cơ sở kinh doanh Công ty F88. (6 điểm trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột và 6 điểm ở một số huyện, thị xã khác).

Nguồn tin cho biết qua kiểm tra 12 chi nhánh, điểm giao dịch của Công ty F88, cơ quan chức năng ghi nhận các vi phạm quy định về an ninh trật tự đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

“Thời gian tới, ngành chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra, làm việc với các cơ sở có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động cho vay và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo pháp luật”, nguồn tin cho hay.

Lực lượng công an kiểm tra một cơ sở F88 trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều người dân vì hoàn cảnh không thể vay tín dụng tại các ngân hàng đã vay tiền bằng hình thức cầm cố, thế chấp tài sản (ôtô, xe máy, giấy CNQSDĐĐ...) cho Công ty tài chính F88 với mức lãi suất và “phí chồng phí”.

Công ty này sau đó cho các con nợ thuê lại tài sản để tiếp tục sử dụng và giữ lại giấy tờ chính. Đây cũng là kiểu linh hoạt trong hoạt động cho vay khiến nhiều người dễ dàng chấp nhận và lún sâu vào cảnh nợ nần.

Cũng theo nguồn tin công an tỉnh, việc công an đồng loạt ra quân kiểm tra hành chính về việc chấp hành vay tín dụng, làm rõ công ty này có bảo đảm an toàn không, có xảy ra cho vay nặng lãi không...