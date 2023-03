Kiểm tra các điểm kinh doanh F88 tại Long An

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Long An phối hợp với công an huyện, thị trấn đồng loạt ra quân rà soát, kiểm tra hành chính nhiều chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh F88.

Chiều tối 25/3, đại tá Lâm Minh Hồng, giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết trong ngày, ban giám đốc Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an các huyện, thị trấn đồng loạt kiểm tra nhiều chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 trên địa bàn tỉnh Long An.

Đây là hoạt động kiểm tra hành chính bình thường của các đơn vị thuộc Công an tỉnh Long An thực hiện nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Việc kiểm tra các chi nhánh F88 trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót tại các chi nhánh của F88. Các lực lượng sẽ tập trung kiểm tra các nội dung như giấy phép kinh doanh, các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định đối với ngành nghề đầu tư có điều kiện.

Một trong những chi nhánh F88 tại Long An.

Theo đại tá Lâm Minh Hồng, các đơn vị công tác đang rà soát các chi nhánh F88 trên địa bàn, tổng hợp và kiểm tra các sai phạm. Việc kiểm tra mới triển khai, nên chưa có con số thống kê cụ thể số cơ sở là chi nhánh của F88 trên địa bàn. Nếu phát hiện các chi nhánh F88 vi phạm, Công an tỉnh Long An sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Mọi việc kiểm tra hoàn tất, sẽ có thông tin đến với báo chí.

Được biết, các chi nhánh F88 có các điểm chủ yếu ở các huyện, thị trấn như TP Tân An, Đức Hòa, Cần Giuộc, Bến Lức, Cần Đước, thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An).