Kiểm tra 11 cơ sở kinh doanh của F88 trên địa bàn Hà Tĩnh

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra 11 cơ sở kinh doanh của chi nhánh Công ty Cổ phần kinh doanh F88 tại Hà Tĩnh. Qua đó, đã lập biên bản và xử lý các tồn tại liên quan.

Chiều ngày 1/7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an các địa phương, đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính 11 địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh Công ty Cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn.

Các điểm bị kiểm tra bao gồm 4 cơ sở tại các phường Trần Phú, Nam Hà, Thạch Quý và Đại Nài (TP Hà Tĩnh); phường Nam Hồng (thị xã Hồng Lĩnh); thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà); thị trấn Nghèn Can Lộc) thị trấn Đức Thọ (huyện Đức Thọ); thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân) và thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê).

Công an Hà Tĩnh kiểm tra 11 cơ sở kinh doanh F88 trên địa bàn.

Chi nhánh Công ty Cổ phần kinh doanh F88 tại Hà Tĩnh hoạt đông kinh doanh dịch vụ cầm đồ từ ngày 24/12/2020. Đến nay, đã mở cơ sở kinh doanh tại 11 địa điểm, thực hiện 4.610 hợp đồng cho vay cầm cố tài sản và ký gửi tài sản với 1.111 lượt ôtô, 3.499 lượt xe máy với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng , dư nợ hiện tại 31,4 tỷ đồng .

Các tổ công tác gồm lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng: Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Kinh tế và các đội nghiệp vụ công an huyện, thị xã, thành phố. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra về việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh cầm đồ theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản kiểm tra và xử lý các tồn tại liên quan.

Ngoài ra, các lực lượng còn kiểm tra việc kê khai nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện; việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản; lãi suất; kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn về PCCC, việc chấp hành quy định về thuế…

