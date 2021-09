Kiểm soát được dịch, Lâm Đồng mở cửa một số dịch vụ

Nhà hàng ăn uống, tiệm cắt tóc, cơ sở lưu trú, làm đẹp ở Lâm Đồng được phép hoạt động trở lại nhưng phải đáp ứng một số yêu cầu do địa phương đề ra.

Ngày 8/9, ông Đặng Trí Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ký văn bản cho phép một số dịch vụ được hoạt động trở lại từ 17h cùng ngày.

Theo chính quyền địa phương, đến nay, Lâm Đồng cơ bản đã kiểm soát được dịch Covid-19, không ghi nhận thêm ca dương tính trong cộng đồng; nguy cơ dịch bệnh chủ yếu xâm nhập vào tỉnh từ các lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa và công dân trở về từ địa phương có dịch.

Lâm Đồng mở cửa lại một số dịch vụ. Ảnh: T.N.

Lâm Đồng cho phép hoạt động trở lại các hoạt động tập luyện thể dục thể thao (riêng thể dục thể thao trong nhà chỉ áp dụng tối đa 50% số người so với ngày thường); các dịch vụ hớt tóc và làm đẹp áp dụng 1 nhân viên + 1 khách và chỉ phục vụ cùng lúc 50% công suất so với ngày thường; các quán ăn uống (kể cả quán ăn uống vỉa hè) phục vụ cùng lúc không quá 50% số người so với ngày thường; siêu thị, chợ tuân thủ khoảng cách 2 m giữa người và người, phục vụ khách cùng lúc không quá 50% số người so với ngày thường; du lịch nội tỉnh (các điểm tham quan du lịch; cơ sở lưu trú du lịch từ 2 sao trở lên, không quá 2 người/phòng, công suất không quá 50%).

Để phòng chống dịch bệnh, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu người dân hạn chế ra đường sau 22h đến 5h hôm sau.

Địa phương này tạm dừng các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trong phạm vi nội tỉnh (trừ các chốt phục vụ cách ly địa bàn thực hiện giãn cách xã hội); tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra, vào tỉnh.

Đến nay, Lâm Đồng ghi nhận 259 ca mắc Covid-19; trong đó 66 trường hợp đang điều trị, 193 ca được xuất viện.