Kiểm sát viên nhận hối lộ trứng đà điểu

Nhận 20 triệu đồng và 13 quả trứng đà điểu có tổng trị giá 2,3 triệu từ nữ bị can vụ án lừa đảo, kiểm sát viên Đỗ Văn Khoa phải ra hầu tòa về tội Nhận hối lộ.

Ngày 1/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Đỗ Văn Khoa (57 tuổi, kiểm sát viên VKSND huyện Ba Vì, Hà Nội) 3 năm tù về tội Nhận hối lộ, theo quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật hình sự.

Tháng 7/2016, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội, điều tra đơn của người dân tố giác bà Nguyễn Thị Bích Thủy (41 tuổi, người địa phương) có hành vi hứa giúp xin việc làm rồi chiếm đoạt 320 triệu đồng. Ông Khoa được VKSND huyện phân công thụ lý công tố vụ án này.

Đầu năm 2018, Công an huyện Ba Vì khởi tố bà Thủy về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến tháng 5/2019, bà Thủy gửi đơn đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, tố cáo trong quá trình điều tra vụ án lừa đảo, 2 công an huyện Ba Vì đã làm việc không khách quan và đòi Thủy đưa 150 triệu đồng để không khởi tố bị can.

Trước khi hầu tòa, bị cáo Đỗ Văn Khoa bị tạm đình chỉ công tác. Ảnh: N.T.

Tháng 6/2019, bà Nguyễn Thị Bích Thủy tiếp tục tố cáo kiểm sát viên Đỗ Văn Khoa "vòi" 430 triệu đồng để giúp bà ta giảm án. Người phụ nữ đã cung cấp 4 file ghi âm cuộc trao đổi giữa Thủy và ông Khoa.

HĐXX xác định khi làm việc với Công an huyện Ba Vì, Thủy gặp ông Khoa và kể lại việc cán bộ điều tra yêu cầu đưa 150 triệu đồng để "chạy án". Lúc đó, ông Khoa thắc mắc: "Viện kiểm sát không được đồng nào à" rồi yêu cầu người phụ nữ chi thêm 10 triệu đồng cho kiểm sát viên.

Sợ bị bắt giam nên giữa tháng 8/2017, bà Thủy đến nhà riêng của ông Khoa rồi đưa cho ông này 20 triệu đồng và hẹn sau này sẽ chi nốt 140 triệu. Chiều 28/8/2017, bà Thủy tiếp tục mang 13 quả trứng đà điểu đến nhà đưa cho ông Khoa theo yêu cầu của vị kiểm sát viên.

Khai tại tòa, bị cáo Khoa thừa nhận đã lấy 20 triệu đồng từ Thủy. Tuy nhiên, mục đích là do Thủy nhờ ông ta cầm hộ để gom đủ tiền trả cho người dân bị Thủy chiếm đoạt. Còn việc nhận 13 quả trứng đà điểu là ông Khoa nhờ mua về sử dụng.

Căn cứ quá trình xét xử và kết quả đối chất với bà Thủy, HĐXX xác định kiểm sát viên Đỗ Văn Khoa đã nhận hối lộ 20 triệu đồng và 13 quả trứng (tổng giá trị hơn 2,3 triệu). Nguyễn Thị Bích Thủy là người đưa hối lộ nhưng đã tự thú và cung cấp chứng cứ nên không xử lý hình sự.

Đối với việc bà Thủy tố 2 cán bộ điều tra vòi vĩnh 150 triệu đồng, cơ quan tố tụng không chứng minh được điều tra viên đã ép cung, đe dọa nên không có căn cứ xem xét.

Còn với việc bà Nguyễn Thị Bích Thủy tố ông Khoa yêu cầu đưa 430 triệu đồng, quá trình điều tra kiểm sát viên không thừa nhận. Ngoài lời khai của Thủy không có tài liệu khác nên cấp sơ thẩm không có căn cứ để xử lý.