Kiếm hơn 150.000 USD nhờ đặt tên cho em bé

Với mong muốn một cái tên hoàn hảo cho con, các bậc cha mẹ tương lai sẵn sàng chi trả hàng nghìn USD cho một bên dịch vụ chuyên đặt tên cho trẻ.

Taylor Humphrey, người kiếm được hơn 150.000 USD/năm nhờ việc đặt tên cho các em bé. Ảnh: @Whatsinababyname/Instagram.

Taylor Humphrey (33 tuổi, Mỹ) người giúp đặt tên cho hơn 100 em bé, đã kiếm được hơn 150.000 USD trong vòng một năm, theo NZHerald.

Được biết, một số cha mẹ tương lai sẵn sàng trả cho Humphrey ít nhất 10.000 USD cho mỗi cái tên mà cô đặt cho con của họ.

“Tên của một đứa trẻ thể hiện rất nhiều thứ, đó là giá trị văn hóa và thể hiện những khát vọng của bậc sinh thành", Humphrey nói với tờ The New Yorker.

Trước đây, Humphrey làm công việc tổ chức sự kiện và mai mối hôn nhân, tuy nhiên, cô luôn bị "ám ảnh" bởi sở thích đặt tên cho những đứa trẻ. Đến năm 2015, do đam mê thôi thúc, cô đã thành lập một doanh nghiệp có tên What's In a Baby Name.

Tùy thuộc vào số tiền cha mẹ sẵn sàng chi trả, các dịch vụ của Humphrey đưa ra bao gồm một buổi tư vấn và một danh sách những cái tên đã được cá nhân hóa nhờ các cuộc điều tra về mối quan hệ. Khách hàng tiềm năng của cô là những gia đình đã sinh con thứ 3, thứ 4 và họ cạn kiệt ý tưởng trong việc đặt tên cho một đứa bé.

Humphrey cũng sở hữu một kênh TikTok nổi tiếng, nơi cô đưa ra những lời khuyên để cha mẹ có thể đặt tên cho con. Đồng thời, Humphrey luôn bác bỏ ý kiến rằng các cặp vợ chồng muốn được chuyên gia giúp đặt tên con chỉ là lười biếng. Cô chỉ ra đây là dấu hiệu của những cha mẹ cầu toàn và lo lắng cho con cái.

Nhưng có một thực tế, nhiều khách hàng cũng không đặt tên con theo các gợi ý của cô. Tuy nhiên, họ sử dụng tên đó để làm tên đệm cho những đứa trẻ.

Gần đây, cô ấy đã đề nghị đặt tên một đứa trẻ là Parks khi cha mẹ của bé có nụ hôn đầu tiên thị trấn Parker, Mỹ. Cô ấy cũng khuyên một người mẹ nên cân nhắc việc đổi tên con gái Isla vì tên này liên tục bị người khác phát âm sai. Điều này sẽ khiến cô bé phải gắn bó với sự khó chịu cả đời.

“Khách hàng của tôi rất khó tính, đôi khi họ không nghĩ tại sao lại đặt tên một đứa trẻ như thế. Nhưng tất cả đều có lý do. Và họ đều nghĩ có thể đưa cái tên mà tôi gợi ý vào danh sách ý tưởng cho những tên đệm hay ho", cô nói với The New Yorker.