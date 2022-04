Kiếm hàng trăm nghìn USD nhờ đặt tên cho trẻ tại Mỹ

Nhiều phụ huynh chi tới 1.500 USD cho người đặt tên trẻ sơ sinh chuyên nghiệp. Nhờ đó, Taylor A. Humphrey kiếm được hơn 150.000 USD vào năm 2020.

Humphrey tiết lộ với New Yorker nhiều cha mẹ bối rối tới mức chuyển cho cô 10.000 USD để tìm được cái tên hoàn hảo cho con của họ. Người phụ nữ 33 tuổi này đã làm công việc đặt tên trẻ sơ sinh từ năm 2015, khởi nghiệp với thương hiệu mang tên What In a Baby Name.

Lý do công việc này giúp Humphrey kiếm được nhiều tiền là tên gọi của trẻ thường mang theo ý nghĩa văn hóa, khát vọng. Chính vì thế, không ít cha mẹ sẵn sàng trả tiền để có lời gợi ý về những cái tên hay, sâu sắc.

Humphrey tốt nghiệp Đại học New York, Mỹ, trước đó cũng làm công việc mai mối, gây quỹ, tổ chức sự kiện. Theo hồ sơ kinh nghiệm trên Linkedln, người phụ nữ này cho hay đã viết hai kịch bản phim dài tập, một kịch bản phim truyền hình về tâm linh, tôn giáo, khoa học, chủ nghĩa vị lai và bản chất bền bỉ, vô điều kiện của tình yêu. Humphrey chia sẻ bản thân không có con, tự nhận là “nhà văn, người kể chuyện đầy thương hiệu, thành thạo xây dựng thương hiệu, tiếp thị và truyền thông”.

Tuy nhiên, cô tiết lộ luôn bị ám ảnh bởi những cái tên trẻ em và cuối cùng quyết định cung cấp dịch vụ đặt tên chuyên nghiệp. Tùy thuộc số tiền mà các bậc cha mẹ sẵn sàng chi trả, dịch vụ của Humphrey sẽ gồm cuộc điện thoại tư vấn và danh sách những tên riêng cho đến điều tra gia phả để thống kê những tên cũ của gia đình.

Taylor A. Humphrey kiếm được hơn 150.000 USD vào năm 2020 nhờ việc đặt tên cho khoảng 100 đứa trẻ. Ảnh: The Sun.

Gần đây, cô đã chọn tên Parks cho cặp đôi trao nhau nụ hôn đầu ở một thị trấn được gọi là Parker. Trong tình huống khác, Humphrey cũng khuyên một bà mẹ đang lo lắng đang cân nhắc việc đổi tên cho cô con gái nhỏ của mình - Isla - vì nó liên tục bị phát âm sai. Bà mẹ đã trả phí cho cô để được gợi ý cái tên liên quan vùng đất Scotland.

Trên mạng xã hội, Humphrey cũng thường xuyên đưa lời khuyên miễn phí về cách đặt tên cho trẻ sơ sinh. Cô kể về các tình huống tư vấn thực tế, ví dụ nhiều cặp cha mẹ băn khoăn không biết đặt tên con thứ 3, 4 là gì để vần hoặc có ý nghĩa nối tiếp từ tên của hai đứa trẻ trước đó.

Việc đặt tên cho trẻ tưởng chừng như đơn giản nhưng trở thành phức tạp ở một số quốc gia. Nhiều nơi quy định nghiêm ngặt về tên cho trẻ em như Đức, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Na Uy… Luật lệ thậm chí còn có danh sách những cái tên bị cấm đặt.