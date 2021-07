Kiếm được cho là của vua Thành Thái có giá 50.000 USD tại Mỹ

Thanh kiếm cổ vốn thuộc về một hậu duệ hoàng tộc nhà Nguyễn giấu tên hiện sinh sống ở Mỹ.

Theo SmartLocal, một thanh kiếm cổ được cho là từ thời nhà Nguyễn (1803-1945) đang xuất hiện trên website bán đấu giá GWS Auctions.

Theo mô tả của GWS Auctions, website chuyên bán đấu giá đồ trang sức, ôtô và các vật phẩm hoàng gia cổ tại Mỹ, thanh kiếm có tuổi đời nhiều thế kỷ này thuộc về Thành Thái (1879-1954), vị hoàng đế thứ 10 của triều đại nhà Nguyễn.

Với chiều dài 81 cm, chiều rộng 10 cm, thanh kiếm được làm thủ công, trang trí công phu bằng đá quý và tay cầm hình hoa. Trên kiếm còn có chữ khắc thư pháp “Thành Thái vương” và “Duy trì công lý và trật tự” bằng chữ Nôm.

GWS Auctions cho biết thanh kiếm là cổ vật gia truyền, “có tuổi thọ khoảng 1.000 năm” và tồn tại qua nhiều triều đại và cuộc chiến.

Một số nghi ngờ xung quanh thanh kiếm khi được GWS Auctions mô tả "đã tồn tại khoảng 1.000 năm". Ảnh: GWS Auctions.

Món đồ này vốn thuộc sở hữu của một hậu duệ hoàng tộc Việt Nam giấu danh tính hiện sinh sống ở Mỹ.

Thanh kiếm được đăng bán với giá khởi điểm 5.000 USD , bước giá tối thiểu là 2.500 USD . Vật phẩm đã thu hút hơn 2.000 lượt xem trực tuyến. Giá trị ước tính của thanh kiếm là 350.000- 400.000 USD . Tuy nhiên vật phẩm này đã được bán với giá 50.000 USD .

Theo thông tin của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, vua Thành Thái tên húy là Nguyễn Phúc Bửu Lân, là con thứ 7 của vua Dục Đức, lên ngôi từ khi mới 10 tuổi. Năm 1907, chính quyền thực dân Pháp phát hiện vua Thành Thái có tư tưởng chống đối, ép ông thoái vị và áp giải vào Sài Gòn rồi bị quản thúc tại Cap Saint Jacques (Vũng Tàu). Năm 1916, ông bị đày sang đảo Reunion, châu Phi, cùng người con trai cũng bị Pháp phế truất là vua Duy Tân

Sau nhiều năm bị đày ải, nhờ sự vận động của một số tổ chức, ông trở về Việt Nam vào năm 1945 và sống cùng gia đình tại Vũng Tàu. Vua Thành Thái mất ngày 20/3/1954. Mộ ông sau này được đưa về an táng cùng với vua cha là Dục Đức tại An Lăng, phường An Cựu, thành phố Huế.