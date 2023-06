Kiếm được 10.000 USD nhờ livestream khi ngủ

Amouranth (Mỹ), một trong những streamer nổi tiếng, tiết lộ rằng nguồn thu nhập béo bở nhất của mình đến từ việc phát trực tiếp giấc ngủ, news.com.au đưa tin.

Chia sẻ trên podcast The Iced Coffee Hour gần đây, KOL này cho biết cô có thể thu về 15.000 AUD (gần 10.000 USD ) sau vài tiếng livestream giấc ngủ của mình. Người xem có thể quan sát toàn bộ quá trình ngủ của Amouranth.

Cô cho biết những streamer là nam giới cũng có thể kiếm tiền từ hoạt động này.

Khi được hỏi vì sao không phát sóng trực tiếp giấc ngủ mỗi đêm nếu hoạt động này giúp kiếm nhiều tiền đến vậy, cô cho biết lịch trình làm việc không cho phép làm điều đó.

“Việc sắp xếp lịch trình khá rắc rối, chẳng hạn tôi có thể phải dậy sớm để thực hiện một buổi chụp hình vào sáng hôm sau hoặc đi công tác. Hơn nữa, tôi cảm thấy rằng nếu làm livestream giấc ngủ quá nhiều, khán giả sẽ không thấy đó là điều mới lạ nữa”, cô chia sẻ.

Bên cạnh công việc phát sóng trực tiếp, Amouranth chia sẻ chi tiết về một số hoạt động kinh doanh sinh lời khác, bao gồm đầu tư vào trạm xăng và bất động sản. Tổng thu nhập của streamer sinh năm 1993 này có thể lên đến 2 triệu USD /tháng.

Amouranth, tên thật là Kaitlyn Michelle Siragusa, nổi lên trên nền tảng livestream Twitch nhờ thực hiện nội dung cosplay và ASMR dành cho người lớn, sau đó phát triển sang mảng nội dung gaming.

Amouranth từng bị khóa tài khoản Instagram do đăng hình ảnh nhạy cảm. Ảnh: Amouranth.

Người phụ nữ nhiều lần bị nền tảng cảnh cáo do chia sẻ hình ảnh nhạy cảm và thực hiện nhiều hành động tranh cãi.

Tuy nhiên, cô vẫn trở thành streamer nữ được theo dõi nhiều nhất trên nền tảng, với hơn 6 triệu lượt theo dõi tính đến nay. Cô từng có 5 triệu lượt theo dõi Instagram trước khi bị nền tảng này cấm hoạt động vì hình ảnh nhạy cảm.

Tháng 12/2022, streamer bị chỉ trích lợi dụng người hâm mộ sau khi chia sẻ rằng nhận một khoản đóng góp trị giá 70.000 USD từ một người xem ẩn danh.

“Tôi nghĩ rằng đây là một cử chỉ ngọt ngào và đáng yêu, hy vọng rằng người gửi tiền thực sự dư dả và không phải rơi vào cảnh khó khăn khi đóng góp tiền cho tôi. Tôi vẫn chưa liên lạc với người gửi”, Siragusa viết trên trang cá nhân về quyết định giữ số tiền.

