Kiếm bộn tiền nhờ đóng giả Will Smith

Shad Ellis đắt show, thu nhập tăng gấp đôi sau scandal của Will Smith ở lễ trao giải Oscar lần thứ 94.

Theo New York Post, Shad Ellis - người đàn ông 43 tuổi đến từ Bedford, Anh - đã mưu sinh bằng nghề đóng giả Will Smith và biểu diễn tại các câu lạc bộ đêm, lễ cưới cũng như sự kiện trong suốt 25 năm qua.

Nhờ ngoại hình giống Smith hơn 90% từ ánh mắt, mũi to cho đến làn da màu và kiểu đầu húi cua, Ellis kiếm được bộn tiền. Anh thường xuyên đăng các video khoe hợp đồng biểu diễn lên mạng xã hội.

Shad Ellis được nhận xét giống Will Smith đến 90%. Ảnh: New York Post.

Thu nhập của Ellis tăng gấp đôi sau vụ tài tử King Richard tát Chris Rock ở Oscar lần thứ 94. Hiện cứ mỗi show, anh nhận khoảng 750 USD . Số tiền kiếm được đủ để người đàn ông này "lái những chiếc xe đẹp và mua căn nhà đầu tiên vào năm 21 tuổi".

Cùng với việc tài sản tăng nhanh, Ellis còn choáng khi anh ngày càng nổi tiếng hơn mình tưởng tượng. "Mỗi ngày luôn có người hỏi tôi về chuyện kiếm tiền từ nghề bắt chước ngôi sao. Tôi chẳng bận tâm những lời châm biếm vì luôn nghĩ rằng chúng đều rất hài hước", Ellis nói.

Khi được hỏi cảm nhận quanh lùm xùm của "bản gốc", Ellis nói anh phân tích hai mặt của vấn đề: "Chúng ta đều là con người nên chắc chắn sẽ bị kích động bởi cảm xúc tiêu cực nào đó, dù trong bất kể tình huống nào. Nhưng chung quy, tôi thực sự không đồng ý cách hành xử của Will. Đáng lẽ ra anh ấy không nên tát Chris".

Theo Ellis, thường xuyên có những người lạ tiếp cận anh trên phố và nhầm tưởng anh là Will Smith. Ngay cả khi biết sự thật, người đối diện cũng bông đùa với Ellis rằng: "Đừng tát tôi".

Shad Ellis giả làm Will Smith và biểu diễn ở các hộp đêm, lễ cưới. Ảnh: New York Post.

Ellis có cơ hội làm việc cùng Smith hồi đầu năm nhưng cuối cùng anh vẫn chưa được diện kiến ngôi sao Hollywood bằng xương bằng thịt.

"Suýt nữa tôi đã gặp Will Smith khi anh ấy tham gia vai chính trong một dự án. Nhưng trong lúc tôi ghi hình, mọi người nói rằng Will phải dời lịch quay bởi lý do nào đó. Tôi có chút tiếc nuối về điều này", người đàn ông nước Anh chia sẻ thêm.