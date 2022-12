Kiếm bao nhiêu tiền mới được coi là giàu có ở Mỹ

Khi được hỏi kiếm được bao nhiêu tiền một năm để cảm thấy giàu có, phần lớn người Mỹ cho biết ít nhất là 200.000 USD , theo khảo sát "Your Money" được thực hiện gần đây của CNBC Make It, với sự hợp tác của Momentive.

Nhiều người đặt tầm nhìn của họ cao hơn hẳn. Theo đó, khoảng 22% người khảo sát trả lời phải có mức thu nhập 7 con số - tương đương một triệu USD trở lên - mới thấy mình giàu có.

Mức thu nhập mong muốn để được gọi là người giàu của đàn ông cao hơn phụ nữ, với 60% nam giới muốn có thu nhập tối thiểu 200.000 USD , con số này ở nữ giới là 53%.

Tuy nhiên, dường như số tiền một người sở hữu ở hiện tại có khả năng thay đổi nhận thức của họ về mức giàu có. Những người Mỹ có thu nhập cao nói rằng họ cần kiếm nhiều tiền hơn nữa mới thấy mình giàu.

Trong số những người hiện kiếm được 100.000 USD /năm, có 82% nói rằng họ cần đạt mức thu nhập tối thiểu 200.000 USD để thấy giàu.

Trong khi đó, 57% người trong nhóm có thu nhập 50.000 USD /năm cho biết thu nhập 99.000 USD sẽ là ngưỡng khiến họ cảm thấy giàu.

Tương tự, 34% những người kiếm được ít hơn 100.000 USD nói rằng thu nhập từ 100.000 đến 149.000 USD sẽ khiến họ cảm thấy giàu.

Lạm phát lối sống cũng có thể khiến định nghĩa về "giàu có" thay đổi. Chẳng hạn, một người đang kiếm được 200.000 USD nhưng không quản lý tốt tiền bạc, chi tiêu quá lố cũng có thể cảm thấy bản thân không hề khá giả.

Các yếu tố như hoàn cảnh gia đình, tài sản cá nhân và mục tiêu cũng tác động tới mức thu nhập để cảm thấy giàu.

Mọi người định nghĩa "giàu có" theo nhiều cách khác nhau, những việc trở thành một phần trong nhóm "1%" đã đồng nghĩa với người giàu ở Mỹ. Theo thống kê của Economic Policy Institute, những người nằm trong nhóm "1%" có mức lương trung bình hàng năm là 823.763 USD .

Mức thu nhập để thấy giàu cũng bị tác động lớn bởi sự tăng giá của bất động sản tại Mỹ. Một nghiên cứu mới cho thấy chi phí để sở hữu một căn nhà đang "vắt kiệt" người lao động.

Những người giàu và nhóm có mức thu nhập trên 200.000 USD /năm mới có nhiều khả năng mua được căn nhà tiêu chuẩn ở 8 thành phố có giá bất động sản phải chăng nhất của Mỹ.

Các khoản thanh toán thế chấp ở nước này đã tăng trung bình 45,6% trong năm 2021. Lãi suất cũng tăng theo, dao động ở mức 7%, buộc người mua nhà phải chi tiêu nhiều hơn để theo kịp, khảo sát của nền tảng bất động sản Redfin cho biết.

Một người Mỹ phải kiếm được 107.281 USD để trả khoản thế chấp hàng tháng rơi vào mức trung bình 2.682 USD . Năm ngoái, mức thu nhập trung bình để đạt được điều này thấp hơn, chỉ khoảng 73.668 USD .

