Kiếm 2 triệu USD nhờ dạy Excel trên mạng

Tháng 6/2020, Kat, sống tại bang Arizona (Mỹ), bắt đầu đăng tải các video dạy thủ thuật Microsoft Excel lên trang TikTok và Instagram cá nhân.

Thời điểm đó, cô đang sống ở nhà của bố mẹ và vẫn chật vật với khoản nợ đại học. Nhưng chỉ trong vòng vài tuần, video ấy đã lan truyền rộng rãi và giúp Kat đạt 100.000 người theo dõi, theo CNBC Make It.

Nhận thấy tiềm năng kinh doanh, 5 tháng sau, cô bắt đầu bán khóa học Excel trực tuyến. Ngoài ra, cô còn xây dựng bài giảng PowerPoint, Word, hay Google Sheets. Một khóa lẻ có giá từ 44- 397 USD , gói nhiều nội dung rơi vào khoảng 397- 997 USD .

Đến tháng 1/2021, thu nhập thụ động của cô gái 29 tuổi thậm chí còn cao hơn tiền lương ở vị trí chuyên viên tư vấn quản lý. Đây là động lực để Kat nghỉ việc văn phòng, chuyên tâm hơn với công việc dạy thao tác văn phòng trên mạng xã hội.

Tháng 10 cùng năm, doanh số bán hàng của cô đạt 100.000 USD mỗi ngày.

"Ở tuổi 29, thu nhập của tôi chạm mốc 2 triệu USD /năm. Đây là điều chưa từng xuất hiện ngay cả trong ước mơ điên rồ nhất", cô nói.

Dù đang điều hành doanh nghiệp triệu đô, hàng ngày, Kat Norton chỉ làm việc 4 tiếng đồng hồ. Mỗi sáng, cô dành thời gian thiền, tập thể dục và thư giãn. Công việc chỉ bắt đầu vào khoảng giữa trưa đến đầu giờ chiều.

Theo Kat, cô có nhiều lợi thế về thời gian khi văn phòng và khu vực sản xuất video đều đặt tại nhà riêng.

"Lịch làm việc sẽ thay đổi theo từng ngày. Chẳng hạn, tôi thường tổ chức các khóa đào tạo Excel cho các công ty vào thứ 3, và lên ý tưởng video trong thứ 2. Quan trọng hơn, thời gian nghỉ luôn là yếu tố được đảm bảo hàng đầu. Nhờ đó, tôi vẫn làm việc hiệu quả dù chỉ hoạt động 15-20 giờ mỗi tuần", Kat chia sẻ.

Công việc kinh doanh này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô gái 29 tuổi.

Trước đây, du lịch khám phá là ước mơ quá xa xỉ với Kat. Song, chỉ trong năm nay, cô và bạn trai đã thực hiện 7 chuyến đi, kết hợp với hoạt động ký kết với đối tác quốc tế.

Ngoài ra, cô còn sở hữu ngôi nhà đầu tiên của mình. Những tháng cuối năm 2022, với sự hỗ trợ tài chính từ con gái, mẹ của Kat, một lễ tân y tế, đã có thể nghỉ hưu sớm. Chia sẻ với CNBC Make It, nữ doanh nhân khẳng định không hối hận vì từ bỏ mọi thứ để lập nghiệp ở ngưỡng tuổi 30.

“Thú thật, tôi khó tránh khỏi lo lắng khi bước ra khỏi khuôn khổ thường thấy. Tuy nhiên, bạn sẽ không bao giờ biết được kết quả nếu không dám thử thách.

Nếu cũng muốn trải nghiệm với một công việc phụ, hãy mạnh dạn bắt lấy cơ hội. Cuộc sống của bạn có thể thay đổi một cách bất ngờ vì quyết định này”, Kat Norton nói thêm.

