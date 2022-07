Kido muốn thu trên 500 tỷ đồng từ chuỗi cà phê trong năm nay

Doanh nghiệp đang tái cấu trúc và đổi tên chuỗi cà phê Chuk Chuk thành Chuk Tea & Coffee, với mục tiêu doanh thu trên 500 tỷ đồng trong năm nay.

Ngày 23/7 vừa qua, chuỗi Chuk Tea & Coffee khai trương cửa hàng mới tại Biên Hòa (Đồng Nai) và Hà Nội. Cùng lúc này, doanh nghiệp công bố đang có 35 điểm bán khác tại TP.HCM.

Như vậy, so với thời điểm cuối tháng 3 với khoảng 50 cửa hàng, thương hiệu này đã dần thu hẹp quy mô để tối ưu hoạt động, theo xu hướng gia tăng độ phủ rồi đóng bớt những chi nhánh không hiệu quả như nhiều doanh nghiệp F&B khác.

Theo chia sẻ mới nhất, đại diện Tập đoàn Kido cho biết chuỗi trà và cà phê này đang trong quá trình tái cấu trúc. Mục tiêu trước mắt là củng cố, chinh phục thị trường Hà Nội và mở rộng đến các thị trường khác ở phía Bắc như Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh. Đến hết năm 2023, thương hiệu dự kiến có mặt tại tất cả tỉnh thành tại Việt Nam.

Mục tiêu này được củng cố một phần bởi kế hoạch có mặt tại 10 cửa hàng thuộc chuỗi Go Mart của Central Retail từ nay đến hết năm.

"Doanh thu toàn hệ thống trong năm nay của toàn chuỗi Chuk Tea & Coffee ước tính sẽ trên 500 tỷ đồng . Đi cùng với đó là kế hoạch mở điểm phủ sóng tại các tỉnh thành phía Bắc và khu vực Nam bộ", đại diện Tập đoàn Kido nhấn mạnh.

Một cửa hàng Chuk Tea & Coffee theo nhận diện thương hiệu mới. Ảnh: KDC.

Theo ghi nhận của Zing, danh mục sản phẩm của chuỗi F&B này đã có sự điều chỉnh so với giai đoạn đầu ra mắt, trong đó có một số dòng sản phẩm theo mùa. Nhận diện thương hiệu thông qua cách thiết kế cửa hàng cũng thay đổi. Doanh nghiệp cho biết điều này nhằm nhắm đến đối tượng khách hàng không chỉ là gen Z mà còn là các gia đình hiện đại và khách văn phòng.

Chuk Tea & Coffee chính thức mở cửa hàng đầu tiên vào tháng 10/2021 và nhanh chóng bao phủ tại TP.HCM. Doanh nghiệp có kế hoạch hợp tác với nhiều đơn vị bán lẻ lớn để sớm đưa chuỗi này ra thị trường châu Á.

Cụ thể, Kido đã ký hợp tác với Sơn Kim Group để đưa Chuk Tea & Coffee có mặt tại chuỗi GS25 trên toàn quốc và xa hơn là thị trường Hàn Quốc. Song song đó tập đoàn còn ký kết với Centrail Retail Group để đưa chuỗi F&B này có mặt tại hệ thống siêu thị Go!, Big C and Tops Market, đồng thời phát triển sang thị trường Thái Lan và các nước khác trong khu vực.

Trong quý II vừa qua, theo dữ liệu ghi nhận từ Payoo, ngành F&B có mức tăng trưởng đáng kể nhờ hưởng lợi từ du lịch trở lại và người dân mạnh dạn đi ăn ngoài. Cụ thể, lượng giao dịch tăng 61%, trong khi giá trị giao dịch cũng tăng 41% so với quý trước đó.

Còn dự báo mới nhất của SSI Research cũng cho rằng nhu cầu tiêu dùng trong ngành F&B sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong nửa cuối năm nay, cho đến khi về mức ổn định từ nửa cuối năm sau.