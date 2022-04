Kido muốn chiếm thị phần số 2 ngành bánh tươi

Công ty chuyên bán dầu ăn và kem ghi nhận doanh thu thuần gần 2.900 tỷ đồng trong quý đầu năm, tương đương thu 32 tỷ đồng mỗi ngày.

Tập đoàn Kido vừa công bố kết quả kinh doanh quý đầu năm tiếp tục tăng trưởng cao khi các dịch vụ hoạt động trở lại. Quy mô doanh thu đạt 2.879 tỷ đồng , tăng 24% so với cùng kỳ quý I/2021.

Doanh nghiệp cho biết ngành dầu ăn tiếp tục đóng góp tích cực vào doanh thu chung khi chiếm gần 88% tỷ trọng, còn lại đến từ ngành hàng thực phẩm.

Kido cũng đã hoàn thành xây dựng và chính thức đưa vào hoạt động Nhà máy bánh kẹo KIDO’s Bakery với diện tích 12.735m², công suất hoạt động 19.044 tấn/năm từ ngày 17/4. Theo đó đơn vị đặt mục tiêu chiếm vị trí thứ 2 trong ngành bánh tươi tại Việt Nam.

Với chuỗi bán lẻ Chuk Chuk, tập đoàn đã mở thành công nhiều cửa hàng offline bao phủ xung quanh các quận, huyện trực thuộc TP.HCM và đang chuẩn bị Bắc tiến trong thời gian tới. Các sản phẩm Liên doanh Vibev cũng đã ra mắt thị trường từ giữa tháng 3.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA KIDO

Nhãn Quý I/2020 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2021 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2022 Doanh thu thuần Tỷ đồng 1726 1957 2319 2341 2322 2576 2556 3057 2879 Lợi nhuận sau thuế

48 82 121 77 135 216 125 161 121

Lợi nhuận gộp toàn tập đoàn cũng tăng 24% so với cùng kỳ đạt 548 tỷ đồng . Tuy nhiên tính hiệu quả không có nhiều thay đổi khi biên lợi nhuận gộp tương đồng với cùng kỳ năm ngoái ở mức 19%.

Chi phí hoạt động gia tăng khiến lợi nhuận trước thuế chỉ còn tăng nhẹ 1,3% lên con số 152 tỷ đồng . Lợi nhuận sau thuế thậm chí chỉ đạt 121 tỷ đồng , giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp lý giải điều này là do đẩy mạnh bán hàng cho toàn bộ danh mục các sản phẩm và phát triển mạnh chuỗi F&B. Điều đó khiến các chi phí hoạt động có liên quan đều có gia tăng tương ứng 24-26%.

Về chiến lược các quý tới, Kido sẽ tiếp tục các bước liên quan để hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Dầu thực vật Tường An (Mã: TAC) và giải quyết quyền lợi cho cổ đông TAC.

Hoạt động sản xuất, các hoạt động phân phối, quảng bá, mở rộng thị trường, quy mô… của Tường An sẽ do Kido đảm nhận. Thực tế quá trình tái cấu trúc giúp nâng cao vị thế của Tường An khi tiếp tục đứng thứ 2 về thị phần ngành dầu ăn với con số tăng lên 39%.

Với ngành hàng kem, doanh nghiệp dự kiến sẽ đầu tư thêm máy móc, chủ động nguồn nguyên liệu và mở rộng mạnh mẽ sang các ngành hàng mới như ăn vặt, bánh trung thu, bánh tươi... trong đó đặt mục tiêu chiếm vị trí số 2 của ngành bánh tươi ngay trong năm nay.

Chuỗi F&B Chuk Chuk tiếp tục chiến lược thâm nhập sâu thị trường nội địa và từng bước vươn ra thế giới. Mảng liên doanh sẽ mở rộng phát triển các sản phẩm nước giải khát.