Kido lãi lớn mảng dầu ăn

Doanh thu thuần bán niên của Kido đạt 4.898 tỷ đồng, tăng 34% và lợi nhuận trước thuế đạt 342 tỷ, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn Kido vừa công bố doanh thu thuần nửa đầu năm đạt 4.898 tỷ đồng , tăng 34% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 43% kế hoạch năm. Trong đó doanh thu ngành hàng dầu ăn tăng trưởng 36% và đóng góp lớn nhất chiếm 83% nguồn thu, ngành hàng thực phẩm tăng trưởng 22% và chiếm 17% doanh thu.

Lợi nhuận gộp tương ứng đạt 953 tỷ đồng , tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên biên lợi nhuận gộp lại giảm từ 21% về 19% do dịch bệnh diễn biến phức tạp làm hạn chế nguồn cung ứng hàng hóa, dẫn đến giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao.

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 342 tỷ đồng , tăng 87% và thực hiện 43% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế bán niên đạt 351 tỷ, tăng mạnh 163% so với cùng kỳ và chỉ thấp hơn mức lãi kỷ lục bán niên 2017 (lợi nhuận đột biến từ chuyển nhượng mảng bánh kẹo).

Tập đoàn cho biết thời gian qua đã tăng cường các hoạt động bán hàng nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hóa trên thị trường như linh hoạt trong việc chuyển đổi kênh ứng phó với tình hình thực tế trong mùa dịch, đẩy mạnh việc đưa sản phẩm vào kênh hiện đại MT, ứng dụng công nghệ số thúc đẩy kênh bán hàng trực tuyến.

LỢI NHUẬN BÁN NIÊN CỦA TẬP ĐOÀN KIDO

Nhãn 6T/2016 6T/2017 6T/2018 6T/2019 6T/2020 6T/2021 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 141 407 48 114 133 351

Đối với các công ty thành viên, Kido Foods sau khi sáp nhập vào tập đoàn đã giúp hoạt động công ty mẹ hiệu quả hơn. Doanh thu thuần công ty mẹ cao gấp 3 lần cùng kỳ và chuyển từ lỗ sang có lãi 237 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Công ty Dầu Thực Vật Tường An (TAC) đã khai thác triệt để hệ thống phân phối 450.000 điểm bán và linh hoạt ứng dụng công nghệ số đẩy mạnh bán hàng ở phân khúc trung và cao cấp. Doanh thu thuần Tường An tăng 36% lên 2.987 tỷ đồng trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 106 tỷ, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Vocarimex ghi nhận doanh thu thuần đạt 743 tỷ đồng , giảm 46% so với cùng kỳ năm trước do không còn ghi nhận doanh thu hợp nhất từ các công ty con. Nhờ theo dõi chặt chẽ giá nguyên liệu dầu, lợi nhuận gộp vẫn tăng 20% lên 40 tỷ đồng .