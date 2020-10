iPhone 12 mini là phiên bản nhỏ nhất trong số 4 mẫu iPhone 12 được Apple giới thiệu vào ngày 14/10 (giờ Việt Nam).

Ngày 13/11, iPhone 12 mini sẽ được lên kệ cùng iPhone 12 Pro Max. Với kích thước màn hình 5,4 inch, iPhone 12 mini được xem là mẫu iPhone thú vị nhất trong năm nay.

Ảnh chụp mô hình của iPhone 12 mini đã được tài khoản Wang Muzhi chia sẻ trên Weibo ngày 23/10, cho thấy kích thước thực tế của máy.

Ảnh mô hình iPhone 12 mini cho thấy kích thước nhỏ gọn của sản phẩm. Ảnh: Wang Muzhi/Weibo.

Nhìn vào ảnh, có thể thấy iPhone 12 mini cầm gọn trong lòng bàn tay. Đặt kế bên iPhone 11 Pro (màn hình 5,8 inch) và iPhone 11 (màn hình 6,1 inch), kích thước của iPhone 12 mini với màn hình 5,4 inch nhỏ hơn khá nhiều.

“Kích thước và cảm giác cầm iPhone 12 mini thật bất ngờ, cứ như là bản sao của iPhone 5s vậy”, tài khoản này chia sẻ.

Mô hình iPhone 12 mini được in 3D dựa theo thông số của Apple. Ảnh: Alejandro Pérez/YouTube.

Trên YouTube, tài khoản Alejandro Pérez còn in 3D mô hình của iPhone 12 mini dựa trên kích thước do Apple công bố. So với các smartphone Android, kích thước của iPhone 12 mini có thể khiến những người quen dùng smartphone màn hình lớn cảm thấy bỡ ngỡ.

Tài khoản Twitter Yildirim Ersan ngày 23/10 còn chia sẻ hình ảnh được cho là ốp lưng của iPhone 12 mini và iPhone 12 Pro Max. Với kích thước màn hình lần lượt là 5,4 inch và 6,8 inch, kích thước tổng thể của iPhone 12 mini và iPhone 12 Pro Max là rất khác biệt.

Ốp lưng được cho là của iPhone 12 mini và iPhone 12 Pro Max. Ảnh: Yildirim Ersan/Twitter.

Apple cho biết kích thước của iPhone 12 mini là 131,5 x 64,2 x 7,4 mm, trọng lượng 135 g. Con số này lớn hơn một chút so với iPhone 5s (123,8 x 58,6 x 7,6 mm, nặng 112 g), nhưng nhỏ hơn iPhone SE 2020 (138,4 x 67,3 x 7,3 mm) dù iPhone 12 mini có kích thước màn hình lớn hơn.

Dòng iPhone 12 được Apple thay đổi thiết kế với khung vuông, màn hình phủ ceramic bền hơn, chip xử lý A14 Bionic, màn hình OLED và mạng 5G. Thời gian qua, sản phẩm gây tranh cãi vì không kèm củ sạc và tai nghe trong hộp.

Đến ngày 6/11, Apple sẽ cho đặt hàng iPhone 12 mini và 12 Pro Max trước khi giao máy sau đó một tuần.