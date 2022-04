Kích hoạt 6 trạm camera giám sát ngày đêm trên quốc lộ 1 qua TP.HCM

Tuyến quốc lộ 1 qua TP.HCM được trang bị 5 camera quan sát ngày, đêm, 5 camera giám sát xử lý vi phạm và thiết bị, phụ kiện nối với trung tâm giám sát của Phòng CSGT.

Sáng 16/4, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08 - Công an TP.HCM) bàn giao hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua TP.HCM do Cục CSGT (Bộ Công an) đầu tư.

Hệ thống camera sẽ do các đơn vị Đội CSGT Rạch Chiếc, Bình Triệu, An Sương, Phú Lâm, An Lạc và Trạm CSGT Tân Túc quản lý theo địa bàn. Trung tâm giám sát được đặt tại trụ sở PC08.

Trao đổi với Zing, đại diện Phòng CSGT TP.HCM cho biết ở giai đoạn 1, hệ thống giám sát trên tuyến quốc lộ 1 được trang bị 5 camera IP quan sát ngày, đêm; 5 camera giám sát xử lý vi phạm và các thiết bị, phụ kiện lắp đặt đồng bộ kết nối với trung tâm giám sát.

Đại diện Phòng CSGT TP.HCM tiếp nhận hệ thống camera giám sát sáng 16/4. Ảnh: PC08.

Giai đoạn 2, hệ thống sẽ được bổ sung 14 camera IP quan sát ngày, đêm, quay quét 360 độ; 7 máy đo tốc độ đa làn, 8 camera nhận dạng biển số; 8 camera xử lý vi phạm vượt đèn đỏ; 24 máy tính bảng cầm tay cho tổ tuần tra trên tuyến và các thiết bị, phụ kiện lắp đặt đồng bộ kết nối với trung tâm giám sát.

Phòng PC08 là đơn vị chịu trách nhiệm triển khai, vận hành hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả công tác, thay đổi phương thức tuần tra kiểm soát nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân.

Hệ thống camera được Cục CSGT đánh giá hiện đại, độ phân giải cao; có khả năng giám sát xe trên đường và hành vi vi phạm với độ chính xác, hình ảnh ghi nhận được qua hệ thống đảm bảo yếu tố pháp lý và nghiệp vụ... sẽ là cơ sở làm căn cứ để xử lý công khai, minh bạch vi phạm.

Đại diện PC08 cho biết đến nay dự án đã triển khai trên 4 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Đà Nẵng - Quảng Ngãi; TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; TP.HCM - Trung Lương và quốc lộ 1A đi qua 10 địa bàn gồm TP.HCM, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế; TP Đà Nẵng; Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai.