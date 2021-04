Kịch bản phim của Lý Tiểu Long được đưa lên màn ảnh

"The Silent Flute" do chính Lý Tiểu Long chấp bút lúc sinh thời đã được mua bản quyền. Phim sẽ lên sóng dưới dạng mini-series.

Ngày 7/4, HK01 đưa tin Jason Kothari, doanh nhân kiêm nhà sản xuất gốc Ấn, đã mua thành công bản quyền kịch bản The Silent Flute của Lý Tiểu Long và đang lên kế hoạch chuyển thể thành mini-series. Phim dự kiến lên sóng vào năm 2022.

The Silent Flute do Jason Kothari làm nhà sản xuất, John Fusco - biên kịch của tác phẩm Marco Polo - viết kịch bản.

Jason Kothari mua bản quyền kịch bản và sản xuất The Silent Flute. Ảnh: HK01.

Thông tin này hiện nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả Trung Quốc khi kịch bản phim được chấp bút bởi cố nghệ sĩ huyền thoại.

Theo HK01, Jason Kothari từng là trợ lý của Thành Long. 15 tuổi, anh đã làm việc tại tập đoàn Media Asia - công ty sản xuất và phân phối phim hàng đầu Hong Kong.

Jason Kothari từng là giám đốc điều hành của Valiant Entertainment và đem về cho công ty 5 bản hợp đồng hợp tác với Sony Pictures. Anh hiện là thành viên hội đồng quản trị của nhiều công ty, trong đó có Balaji Telefilms - công ty sản xuất phim và truyền hình lớn nhất Ấn Độ.

The Silent Flute được Lý Tiểu Long cùng hai đệ tử Stirling Silliphant - biên kịch từng đoạt giải Oscar năm 1967 và James Coburn - nam diễn viên hành động có vinh dự nhận tượng vàng Oscar năm 1999, viết kịch bản trong 5 năm. Theo kế hoạch, ngôi sao họ Lý và James Coburn sẽ đóng chính trong dự án.

Nội dung phim kể về một thế giới loạn lạc trong tương lai sau ngày nhân loại trải qua bệnh dịch. Thời điểm bấy giờ, tất cả vũ khí và các môn võ đều bị cấm. Một võ sư trẻ tuổi đã vượt qua vô số khó khăn, hiểm nguy để trở thành bậc thầy võ thuật bất bại trên thế giới.

Theo On, The Silent Flute là dự án tâm huyết của Lý Tiểu Long lúc sinh thời. Ông từng cùng hai đệ tử đến Ấn Độ quay hình. Tuy nhiên, kế hoạch này dang dở khi ông đột ngột qua đời vào ngày 20/7/1973.

Lúc sinh thời, Lý Tiểu Long dồn nhiều tâm huyết và công sức cho The Silent Flute, nhưng không may qua đời trước khi tác phẩm được hoàn thành. Ảnh: HK01.

5 năm sau cái chết của huyền thoại võ thuật, The Silent Flute được tái khởi động với tên gọi mới Circle of Iron, do siêu sao võ thuật người Mỹ David Carradine và ngôi sao điện ảnh huyền thoại người Anh Christopher Lee đóng chính. Về phần kịch bản, Stirling Silliphant tiếp nối di sản của người thầy quá cố.