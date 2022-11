Kịch bản khiến Argentina bị loại ở vòng bảng World Cup

Messi cùng đồng đội cần giữ sự tập trung để chuẩn bị cho trận đấu quyết định với Ba Lan vào ngày 30/11.

Thứ hạng các đội ở bảng C.

Sau 2 lượt trận, Argentina có 3 điểm, đứng thứ 2 tại bảng C với 1 điểm kém hơn Ba Lan. Saudi Arabia có 3 điểm nhưng đứng thứ 3 do kém hiệu số (-1 so với +1), trong khi Mexico đứng cuối bảng với 1 điểm.

Ở lượt trận cuối gặp Ba Lan, Argentina sẽ giành vé vào vòng 16 đội nếu thắng với tỷ số bất kỳ.

Trong trường hợp thầy trò HLV Lionel Scaloni hòa Ba Lan, họ vẫn có cơ hội đi tiếp, nhưng sẽ phải phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa Saudi Arabia và Mexico.

Messi và đồng đội sẽ bị loại, nếu Saudi Arabia đánh bại đối thủ CONCACAF. Khi đó, thầy trò Herve Renard sẽ có 6 điểm và cùng Ba Lan (5 điểm) đi tiếp, trong khi Argentina đứng thứ 3 với 4 điểm.

Đồng thời, nếu Argentina hòa Ba Lan và Mexico thắng Saudi Arabia chênh lệch từ 4 bàn trở lên thì đại diện Trung Mỹ sẽ đi tiếp nhờ hơn hiệu số. Nếu Mexico chỉ thắng Saudi Arabia chênh lệch 3 bàn, hai bên sẽ phải so số bàn thắng.

Nếu Argentina thua Ba Lan, họ sẽ ngay lập tức bị loại.

Tại vòng bảng World Cup, các yếu tố được xét lần lượt là điểm, hiệu số bàn thắng thua, số bàn thắng ghi được, thành tích đối đầu, bàn thắng trong các trận đối đầu và cuối cùng là điểm fair-play.

Ở lượt trận cuối, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn so tài giữa hai trong số những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới, Lewandowski và Messi. Ở trận gặp Saudi Arabia, Lewy cũng tỏa sáng với 1 bàn và 1 kiến tạo.

Trong lịch sử đối đầu tại World Cup, Argentina và Ba Lan gặp nhau hai lần, mỗi đội có một chiến thắng.