Kịch bản giúp Max Verstappen vô địch mùa giải F1 ngay tại Singapore

Ngoài việc phải cán đích đầu tiên, danh hiệu chiến thắng mùa giải của Max Verstappen còn bị ảnh hưởng bởi vị trí về đích của Sergio Perez và Charles Leclerc.

Max Verstappen có khả năng giành chức vô địch F1 2022 sớm.

Chặng đua F1 tiếp theo sẽ diễn ra tại Singapore vào cuối tuần này. Max Verstappen đang dẫn đầu với 335 điểm, cách người thứ 2 là Charles Leclerc 116 điểm. Nếu theo kịch bản tốt nhất, Max Verstappen hoàn toàn có thể giành được danh hiệu nhà vô địch mùa giải F1 2022 tại Singapore GP.

Để làm được điều này, Max Verstappen cần phải về nhất chặng, đồng thời cao hơn Leclerc 22 điểm, Sergio Perez 13 điểm và George Russell 6 điểm.

"Tôi cần giành chiến thắng, Sergio Perez cần cán đích từ vị trí thứ 4 trở xuống và Charles từ vị trí thứ 8. Điều này hơi phi thực tế, vì thế tôi không nghĩ quá nhiều về nó", Max Verstappen chia sẻ với giới truyền thông vào ngày hôm qua.

Max Verstappen đang tạm dẫn đầu với 335 điểm.

Dù có nhiều dự đoán về cơ hội nâng cúp sớm của tay đua người Hà Lan, Verstappen chia sẻ anh muốn giành được điều này tại chặng đua tại Nhật Bản diễn ra vào tuần sau.

Đội đua Ferrari chắc chắn sẽ nỗ lực hết khả năng để ngăn chặn điều này. Ferrari đã có màn khởi động tốt tại F1 2022 khi có Leclerc có lợi thế hơn 34 điểm so với Verstappen sau khi kết thúc chặng đua tại Australia. Tuy nhiên những sai lầm về chiến lược đã khiến đội đua Italy không giữ được ngôi đầu bảng. Ngay tại quê nhà Monza, Ferrari cũng bị đội đua Honda đánh bại do những sai lầm khi thay lốp trong lúc có Xe an toàn.

Singapore GP quay trở lại sau 2 năm tạm hoãn do dịch Covid.

Singapore GP 2022 đánh dấu sự trở lại sau 2 năm vắng bóng do dịch Covid-19. Các tay đua sẽ tranh tài trong 61 vòng chạy, tương đương quãng đường 308.706 km. Thời gian hoàn thành tốt nhất một vòng đua ở Marina Bay Street Circuit là 1 phút 41,905 giây, lập bởi Kevin Magnussen vào năm 2018.

Chặng đua Singapore GP 2022 bắt đầu vào ngày hôm nay với 2 phiên chạy thử FP1 và FP2, ngày mai sẽ diễn ra phiên chạy thử FP3 và phân hạng. Trận đấu chính thức sẽ bắt đầu lúc 19 giờ chủ nhật (giờ Việt Nam).