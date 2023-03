Kịch bản cho ngày ông Trump bị bắt

Các cơ quan chức năng đang ráo riết chuẩn bị kịch bản an ninh cho trường hợp cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố vì đưa tiền nhằm buộc diễn viên Stormy Daniels phải giữ im lặng.

Theo Politico, các quan chức của lực lượng thực thi pháp luật, vào chiều 20/3, đã có cuộc gặp tại trụ sở cảnh sát thành phố New York ở khu vực hạ Manhattan. Cuộc gặp trên nhằm lên kế hoạch an ninh cho kịch bản ông Trump bị truy tố do có hành vi trả tiền cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniels.

Theo 3 người có liên quan đến cuộc điều tra, bồi thẩm đoàn tại thành phố New York dự kiến sớm đưa ra quyết định truy tố đối với ông Trump.

Gấp rút lên kế hoạch an ninh

"Chúng tôi sẽ thảo luận về quá trình bắt giữ ông Trump dù chưa có quyết định nào được đưa ra", một người có liên quan đến việc lên kế hoạch an ninh cho biết.

Cuộc gặp bao gồm các quan chức từ sở cảnh thành phố New York, Sở Mật vụ Mỹ, nhân viên tòa án và thành viên của văn phòng Công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg. Trước đó, Bragg là người triệu tập bồi thẩm đoàn nhằm điều tra ông Trump.

Một người phát ngôn của tòa án cho biết không có thông tin gì do các cáo buộc vẫn chưa được đệ trình. Trong khi đó, Sở Mật vụ Mỹ và văn phòng công tố viên quận Manhattan từ chối yêu cầu bình luận.

Phóng viên tụ tập trước cửa Tòa án Hình sự quận Manhattan vào hôm 20/3. Ảnh: Politico.

"Lực lượng cảnh sát thành phố New York luôn ở trạng thái sẵn sàng trong bất kỳ tình huống nào. Quá trình liên lạc và hợp tác với các cơ quan chính phủ và lực lượng hành pháp của chúng tôi là những yếu tố căn bản để bảo đảm an toàn cho cộng đồng", một người phát ngôn của cảnh sát thành phố New York cho biết.

Ông Robert J. Costello, từng là cố vấn cho cựu luật sư Michael D. Cohen của ông Trump, đã làm chứng trước bồi thẩm đoàn vào hôm 20/3.

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams vào hôm 20/3 cho biết ông vẫn chưa nói chuyện với công tố viên Bragg về vụ việc của ông Trump, nhưng đảm bảo thành phố sẽ sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào,

"Chúng tôi đang giám sát các bình luận trên mạng xã hội, lực lượng cảnh sát thành phố New York đang có các biện pháp riêng để ngăn chặn các hành động không phù hợp trong thành phố. Tôi tự tin vào khả năng của chính quyền", ông Adams phát biểu trong một sự kiện tại tòa thị chính New York.

Quy trình bắt giữ

Một khi những cáo buộc được đệ trình lên tòa án, văn phòng công tố sẽ tiến hành thảo luận với các luật sư của ông Trump về việc vị cựu tổng thống Mỹ này ra trình diện trước cơ quan chức năng. Nếu ông Trump không tự nguyện đầu hàng, một lệnh bắt giữ sẽ được đưa ra dành cho ông.

Việc ông Trump có bị còng tay không phụ thuộc vào quyết định của công tố viên quận. Trong trường hợp bị bắt giữ, vị tổng thống thứ 45 của Mỹ sẽ được đưa đi lấy dấu vân tay và chụp ảnh. Tuy nhiên, nhà cựu lãnh đạo này sẽ không bị giải đi trước mặt công chúng.

Tòa án Hình sự quận Manhattan, một tòa nhà 17 tầng nằm ở phía tây bắc của cầu Brooklyn, đã bị bao vây bởi nhiều xe tải của các cơ quan thông tấn kể từ sáng 20/3. An ninh bắt đầu được thắt chặt khi lực lượng cảnh sát tiến hành dựng rào chắn trước cửa tòa án. Những người biểu tình vẫn chưa xuất hiện tại khu vực này.

Bồi thẩm đoàn tại thành phố New York dự kiến sớm đưa ra quyết định buộc tội với cựu Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Câu lạc bộ những người Cộng hòa trẻ tuổi thành phố New York cho biết họ có kế hoạch biểu tình tại khu vực gần tòa án vào lúc 18h (giờ địa phương) ngày 20/3.

"Chúng tôi muốn tiếng nói của mình được lắng nghe", Gavin Wax, người đứng đầu nhóm cánh hữu này, cho biết. Wax nhận định sẽ có từ 150 đến 200 thành viên của nhóm tham gia cuộc biểu tình hôm 20/3, đồng thời khẳng định sự kiện này sẽ diễn ra một cách ôn hòa.

Trong khi Câu lạc bộ những người Cộng hòa trẻ tuổi thành phố New York có kế hoạch biểu tình ôn hòa, nhiều thông điệp kêu gọi hành động bạo lực hơn đã được đăng trên các diễn đàn có thiên hướng cực hữu.

Trên trang web "patriots.win", diễn đàn đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức vụ bạo loạn tại thủ đô Washington vào năm 2021, nhiều người dùng đã kêu gọi biểu tình trên toàn quốc, "làm gián đoạn hoạt động của xã hội".

Tuy nhiên, một quan chức giấu tên của đảng Cộng hòa tại bang New York dự đoán sẽ không có những cuộc biểu tình lớn để ủng hộ ông Trump.

"Sẽ chỉ có một vài chục phần tử quá khích trong những ngày tới. Lực lượng cảnh sát nhiều khả năng sẽ đông hơn những người biểu tình", quan chức này nhận định.