Kia Sorento và những ôtô được giảm giá bán trong tháng Ngâu

Nhiều dòng ôtô được hãng và đại lý khuyến mại lớn trong tháng Ngâu với mức giảm giá từ 70 triệu đến hơn 300 triệu đồng.

Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 và tâm lý hạn chế mua sắm trong tháng Ngâu, các hãng và đại lý xe triển khai hàng loạt chương trình khuyến mại nhằm kích cầu mua sắm. Nhiều dòng ôtô được giảm giá, bao gồm cả những mẫu xe ăn khách như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Kia Cerato.

Trong đó, một số mẫu xe hiện có mức giảm giá mạnh từ 70 triệu đến hơn 300 triệu đồng như Subaru Forester, Mazda CX-8, Kia Sorento hay Mercedes-Benz S 450.

Subaru Forester giảm 144-229 triệu đồng

Dù được đánh giá cao về khả năng vận hành và trang bị an toàn, Subaru Forester tương đối kén khách tại Việt Nam do có thiết kế đơn giản, giá bán thuộc dạng đắt nhất nhóm SUV/crossover hạng C.

Mẫu xe này cũng thường xuyên được hãng và đại lý giảm giá mạnh. Gần đây nhất, Subaru thông báo giảm giá 144-229 triệu đồng cho tất cả phiên bản Forester dưới hình thức hỗ trợ 100% phí trước bạ, áp dụng đến hết tháng 10.

Ngoài ra, khách mua phiên bản Forester i-S được tặng thêm màn hình giải trí và camera 360 độ. Bản i-S EyeSight cao nhất đi kèm quà tặng màn hình giải trí, gương gập tự động và khóa cửa tự động.



Phiên bản Giá cũ Giá mới Giảm

i-L 1.128 899 229

i-S 1.218 1.049 169

i-S EyeSight 1.288 1.144 144

Giá Subaru Forester tháng 8. Đơn vị: triệu đồng.

Dù được khuyến mại lớn, giá mới của Subaru Forester vẫn cao hơn đáng kể so với giá niêm yết của Hyundai Tucson (799-940 triệu đồng) và Mazda CX-5 (839 triệu - 1,059 tỷ đồng ). Trong khi đó, hai mẫu xe này cũng đang được giảm giá.

Mazda CX-8 giảm giá 70 triệu đồng

Trong tháng 8, Mazda áp dụng khuyến mại cho nhiều dòng xe, gồm CX-8, CX-5, Mazda2, Mazda3 và Mazda6.

Trong đó, Mazda CX-8 là mẫu xe giảm giá mạnh nhất với 70 triệu đồng giảm trừ tiền mặt cho phiên bản CX-8 Deluxe, giá mới còn 929 triệu đồng. Đi kèm là bộ phụ kiện nâng cấp trị giá 50 triệu đồng.

Các phiên bản Mazda CX-5 2.0L được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, giá mới từ 798 triệu đồng cho bản Deluxe, giảm khoảng 40 triệu đồng.

Mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cũng được áp dụng cho các dòng sedan Mazda2 và Mazda3. Trong khi đó, khách mua Mazda6 được giảm giá và tặng một năm bảo hiểm vật chất, tương đương khoảng 49 triệu đồng.

Kia Sorento giảm 80 triệu đồng

Mẫu SUV hạng D Kia Sorento hiện được hãng giảm giá trực tiếp và tặng kèm bảo hiểm vật chất, tổng giá trị khuyến mại cao nhất 100 triệu đồng.

Giá khởi điểm mới của Sorento là 999 triệu đồng cho phiên bản 2.2D Deluxe, giảm 80 triệu đồng so với giá niêm yết. Mức giá này cũng thấp hơn đáng kể Hyundai Santa Fe Dầu Tiêu chuẩn ( 1,13 tỷ đồng ).

Ngoài ra, một số phiên bản Sorento cũng được bổ sung trang bị (bệ bước chân, cảm biến áp suất lốp...) và giữ nguyên giá bán.

Mercedes-Benz giảm giá C 180 AMG, S 450 và Maybach S 450

Một số đại lý Mercedes-Benz hỗ trợ 50% phí trước bạ cho các mẫu xe C 180 AMG, S 450 và Maybach S 450 trong tháng 8.

Mẫu sedan C 180 AMG có giá niêm yết 1,499 tỷ đồng , giá sau khuyến mại còn hơn 1,4 tỷ đồng . Mercedes-Benz S 450 L Luxury giảm giá từ 4,969 tỷ đồng còn hơn 4,6 tỷ đồng .

Trong khi đó, Mercedes-Maybach S 450 có giá niêm yết 7,469 tỷ đồng . Mức hỗ trợ 50% phí trước bạ tương ứng khoảng 400 triệu đồng.

Trước Mercedes, BMW là hãng xe sang áp dụng các chương trình khuyến mại lớn trong tháng 8. Cụ thể, BMW 320i Sport Line giảm từ 1,899 tỷ đồng còn 1,769 tỷ đồng . BMW 320i Sport Line Plus giảm 190 triệu đồng, giá mới 1,989 tỷ đồng .

Nhiều phiên bản BMW 7-Series đang được giảm giá mạnh.

Với dòng 7-Series, một số đại lý giảm khoảng 80 triệu, 120 triệu, 150 triệu và 580 triệu đồng tương ứng các phiên bản 740Li Pure Excellence, 730Li M Sport, 730Li Pure Excellence và 740Li.