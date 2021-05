Kia Sorento - SUV 7 chỗ phong cách cho doanh nhân

Thiết kế thể thao, sang trọng, công nghệ hiện đại, tiện nghi cao cấp, vận hành mạnh mẽ giúp Kia Sorento trở thành "bạn đồng hành" của nhiều doanh nhân thành đạt.

Xã hội ngày càng phát triển, ôtô không đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn để phái mạnh khẳng định vị thế. Họ thường tìm kiếm chiếc xe đáp ứng nhu cầu công việc và phục vụ tốt cho gia đình. Ngoài thiết kế tinh tế và sang trọng, nội thất tiện nghi, cao cấp và trang bị công nghệ hiện đại được quan tâm. Những tiêu chí này hội tụ ở Kia Sorento thế hệ mới, thu hút nhiều người lựa chọn.

"Bạn đồng hành" mạnh mẽ, sang trọng

Kia Sorento 2021 thế hệ mới có đường nét thiết kế mạnh mẽ, tinh tế mang hơi thở hiện đại, giúp làm bật phong cách chủ sở hữu. Lưới tản nhiệt phía trước xe tạo hình “mũi hổ” đặc trưng của thương hiệu, cụm đèn pha sống động với thiết kế “mắt hổ - tiger eye” mới. Những chi tiết này thể hiện sự mạnh mẽ, linh hoạt và bản lĩnh.

Thiết kế Kia Sorento 2021 thế hệ mới hiện đại, sang trọng.

Nội thất Kia Sorento 2021 được trau chuốt và phát triển theo ý tưởng “Functional emotions - Xúc cảm trên mỗi tính năng”, hài hoà và cân bằng giữa thẩm mỹ và chức năng, mang lại hứng khởi cho người dùng. Trong xe, nội thất sang trọng cùng hệ thống đèn viền nội thất độc đáo thiết kế nổi 3D, ghế bọc da cao cấp tạo hoa văn sắc sảo và đường chỉ tinh tế. Các chi tiết nội thất sắp xếp linh hoạt, hữu dụng mà vẫn giữ sự sang trọng.

Thay vì một phiên bản 7 chỗ, Sorento 2021 ghi điểm với phiên bản 6 chỗ, hàng ghế thứ hai có 2 chỗ ngồi tách biệt cùng một số tùy chọn nội thất chỉ có trên xe sang. Đây là lựa chọn phù hợp doanh nhân khi gặp gỡ đối tác hoặc gia đình nhiều thành viên ra vào hàng ghế thứ 3.

Cân bằng giữa công việc và gia đình

Bên cạnh kinh doanh, nhiều người có xu hướng xê dịch vào cuối tuần. Tự lái xe đưa gia đình trải nghiệm về vùng ngoại ô hay du lịch xa là một trong những cách tận hưởng cuộc sống.

Vị trí lái của Sorento 2021 mang đến xúc cảm hiện đại, tiện nghi cùng khả năng kiểm soát mượt mà. Mẫu xe có nhiều lợi thế về kích thước rộng, tạo sự vững chãi và đáng tin cậy, cho những chuyến đi trong đô thị thêm êm ái, đồng thời thích nghi nhiều địa hình nhờ gầm cao.

Xe khơi gợi cảm hứng lái cho chủ sở hữu.

Khoang lái đậm chất công nghệ tiên tiến với màn hình thông tin kỹ thuật số 12,3 inch liền mạch màn hình giải trí 10,25 inch, tăng độ tiện dụng, giúp người dùng tập trung lái xe. Đặc biệt, các nút bấm điều khiển tách biệt, tiết kiệm không gian và tránh gây nhầm lẫn, cho phép người lái kiểm soát các chế độ vận hành linh hoạt.

Với thành viên khác trong gia đình, việc ngồi sau Sorento thoải mái ở tất cả các vị trí nhờ thân xe dài. Hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập - 3 chế độ gió với cửa cho phép điều chỉnh từng vị trí ghế giúp làm lạnh sâu. Cửa sổ trời toàn cảnh góp phần làm không gian trong xe thoáng và thư thái hơn.

Cả gia đình được hòa mình vào trải nghiệm âm thanh sống động bởi hệ thống 12 loa đến từ thương hiệu Bose danh tiếng, trang bị công nghệ âm thanh vòm kết hợp hệ thống đèn Sound Moodlight 7 màu tiêu chuẩn có 64 tùy chọn. Khoang hành lý rộng rãi, hàng ghế 2 và 3 có thể gập linh hoạt, đảm bảo đủ chỗ để hành trang cho gia đình trong chuyến đi xa.

Khoang nội thất rộng rãi, tiện nghi phục vụ đa dạng nhu cầu của gia đình.

Mẫu xe mới từ khung gầm, động cơ đến thiết kế ngoại thất và nội thất. Kia Sorento 2021 được sinh ra cho người thích cầm lái, mang lại trải nghiệm hứng khởi nhưng vẫn đảm bảo an toàn nhờ hệ thống phanh ABS/EBD/BA; cân bằng điện tử; hỗ trợ khởi hành ngang dốc; đèn pha thích ứng; cảm biến đỗ xe trước/sau; camera lùi; camera 360 độ; cảnh báo điểm mù bằng hình ảnh; cảnh báo va chạm phía trước; hỗ trợ giữ làn đường.

Đặc biệt, mẫu xe trang bị hỗ trợ phanh chủ động tránh va chạm phía trước FCA sử dụng hệ thống radar thay vì camera. Lợi thế của hệ thống sử dụng radar phía trước là hỗ trợ nhận diện và phát hiện nguy hiểm khi di chuyển ở tốc độ cao, hạn chế nguy cơ tai nạn cho người sử dụng.

Kia Sorento 2021 cân bằng công việc và gia đình, phù hợp doanh nhân thành đạt.

Khi cơ sở hạ tầng phát triển, nhu cầu di chuyển trên cao tốc tăng, tính năng điều khiển hành trình thông minh (Smart cruise control - SCC) được đánh giá cao. Ngoài ra, mẫu xe đạt chứng nhận an toàn 5 sao do tổ chức đánh giá an toàn Euro NCAP châu Âu công nhận sau thời gian ngắn ra mắt.

Với nhiều lợi thế cạnh trang trong phân khúc, Kia Sorento 2021 là lựa chọn phù hợp cho những doanh nhân hiện đại thích SUV gầm cao đồng thời sở hữu một diện mạo tinh thế, thể thao và sang trọng.