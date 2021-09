Kia Sorento phiên bản hybrid có giá từ 44.990 USD

Những công nghệ an toàn và hỗ trợ lái có trên Kia Sorento Plug-in hybrid bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống Stop and Go, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm khi lùi, cảnh báo chướng ngại vật phía trước.