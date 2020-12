Kia Sorento đạt danh hiệu ‘Xe của năm 2021’

Mẫu xe SUV 7 chỗ mới của Kia đạt danh hiệu “Xe của năm 2021" do chuyên trang Carbuyer Anh quốc tổ chức, dựa trên các tiêu chí hướng đến người sử dụng.

Kia Sorento (All New) thuyết phục hội đồng đánh giá của Carbuyer nhờ sở hữu nhiều ưu điểm, từ không gian rộng rãi đến trang bị công nghệ hiện đại, tính năng an toàn vượt trội, cùng mức giá bán hợp lý.

Mẫu SUV 7 chỗ giữ vị trí đầu bảng xếp hạng bình chọn tại Best Car Award. Tiếp nối thành công các mẫu xe tiền nhiệm của thương hiệu KIA, cả hai danh hiệu Xe gia đình cỡ lớn tốt nhất (Best Large Family Car) và Xe của năm (Car of the Year) đều được trao cho Kia Sorento (All New).

Mẫu xe được áp dụng toàn bộ công nghệ mới nhất về khung gầm - động cơ - hộp số và an toàn của Tập đoàn Kia và Hyundai.

Paul Philpott - Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn Kia tại Anh chia sẻ: “Danh hiệu cao quý này là dấu mốc quan trọng, đồng thời bảo chứng về chất lượng của Kia Sorento (All New) kể từ khi ra mắt thị trường toàn cầu. Đây là niềm tự hào cũng là động lực lớn dành cho đội ngũ nhân viên và đối tác của Kia”.

“Mẫu xe là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của Kia trong gần 30 năm qua tại Anh, khi không ngừng cải tiến và mang đến những mẫu xe chất lượng cao, hữu dụng, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng”, ông Paul Philpott cho biết.

Richard Ingram - biên tập viên của Carbuyer - cho biết: “Kia Sorento (All New) gây ấn tượng bởi thiết kế mạnh mẽ và tinh tế, không gian rộng rãi cùng nhiều trang bị tiện nghi hiện đại. Mẫu xe SUV thể thao đa dụng với nhiều ưu thế cạnh tranh khó tìm thấy ở đối thủ cùng phân khúc trên thị trường”.

Kia Sorento (All New) là mẫu SUV hoàn toàn mới thuộc thế hệ sản phẩm 4.0 của Kia, vừa được giới thiệu tại Hàn Quốc vào tháng 3. Việt Nam là nước đầu tiên tại Đông Nam Á giới thiệu sản phẩm này.

Mẫu xe được giới thiệu với 2 phiên bản động cơ xăng và diesel. Bên cạnh đó, mẫu xe trang bị nhiều tính năng hiện đại hàng đầu phân khúc như 4 chế độ lái và 3 chế độ địa hình, màn hình quan sát điểm mù, khởi động từ xa, camera 360…