Kia New Morning - xe đô thị năng động và linh hoạt

Với mức giá chỉ từ 389 triệu đồng kèm loạt ưu đãi hấp dẫn, Kia New Morning thu hút nhiều khách hàng Việt lần đầu mua ôtô.

“Chiếc xe đầu tiên” có ý nghĩa đặc biệt, như một bạn đồng hành hay thành viên mới trong gia đình. Ngoài yếu tố về thương hiệu uy tín, thiết kế nội - ngoại thất, khả năng vận hành và các tính năng an toàn cho người lái, mức giá dễ tiếp cận cũng là vấn đề người dùng đặc biệt quan tâm trong lần đầu mua xe.

Phân khúc hatchback hạng A được xem là lựa chọn lý tưởng bởi giá thành hợp lý (khoảng 400-500 triệu đồng). Mẫu xe đáp ứng vừa đủ nhu cầu di chuyển trong nội đô và các tỉnh thành lân cận. Tại Việt Nam, Kia Morning là cái tên không còn xa lạ khi được nhiều người dùng ưa chuộng. Đặc biệt, thế hệ mới New Morning với 5 phiên bản mang đến đa dạng sự lựa chọn cho khách hàng.

Xe đô thị cho người dùng mới

Là nhân viên văn phòng, mỗi ngày đi làm với quãng đường hơn 40 km, chị Kiều Loan (33 tuổi, Hà Nội) vừa tự thưởng một chiếc New Morning bằng số tiền tiết kiệm được. Bên cạnh đó, chị cũng mới lấy bằng lái ôtô được 2 tháng và rất háo hức với trải nghiệm lần đầu cầm lái chiếc xe của riêng mình.

Kia New Morning là mẫu xe phù hợp người dùng đô thị.

“Mỗi ngày, tôi phải chạy xe máy hơn 20 km từ nhà đến chỗ làm, nhiều hôm còn phải đi gặp đối tác và khách hàng bên ngoài thêm vài chục km nữa. Những ngày mát trời không sao, nhưng nhiều hôm mưa rét, chạy xe máy thực sự nguy hiểm. Giờ có ôtô riêng nên tôi yên tâm hơn hẳn”, chị chia sẻ.

Chị gọi New Morning là lựa chọn “thực tế” và “tiết kiệm” trong khả năng. Với tay lái mới, ngồi trên một chiếc xe nhỏ gọn, dễ vận hành sẽ mang lại cảm giác an tâm hơn.

Xe đáp ứng nhu cầu di chuyển nội đô và các tỉnh thành lân cận.

Anh Thanh Tùng (40 tuổi, Bắc Ninh) cũng chọn New Morning là chiếc xe đầu tiên. Sau khi sửa lại căn nhà vào cuối năm 2020, mua ôtô là mục tiêu tiếp theo được anh đặt ra.

Anh cho biết: “Gia đình tôi có 4 người, 2 vợ chồng đi xe máy cả chục năm nay. Cuộc sống nhìn chung ổn nhưng mỗi cuối tuần đưa con đi chơi ở Hà Nội về, cả nhà đều mệt mỏi vì phải ngồi xe máy mấy chục cây số. Đợt vừa rồi, vợ chồng tôi cố gắng tích góp mua một chiếc ôtô nhỏ để gia đình tránh nắng mưa, khói bụi”.

Sau khi tham khảo vài mẫu xe và cân đối tài chính, anh Tùng quyết định chọn New Morning. Chiếc xe đối với anh như một thành viên mới trong gia đình. Phiên bản thế hệ mới có thiết kế trẻ trung, công nghệ cải tiến hơn cùng giá thành hợp lý.

Kia New Morning có giá bán phù hợp điều kiện tài chính của những gia đình nhỏ.

“Tôi nghĩ mình không phải người duy nhất chọn New Morning là chiếc xe đầu tiên. Giá bán của xe hoàn toàn phù hợp những gia đình có mức sống cơ bản như tôi. Dù ở phân khúc hạng A, xe vẫn đáp ứng tốt yêu cầu đảm bảo an toàn, di chuyển trong đô thị và tiết kiệm nhiên liệu. Sau khi mua xe, gia đình tôi ai cũng phấn khởi, nhất là mấy đứa nhỏ. Không riêng gì Hà Nội, giờ đây cả nhà có thể đi chơi cuối tuần ở nhiều nơi khác nữa”, anh Tùng nói thêm.

Lựa chọn lý tưởng trong tầm giá

Một trong những lý do New Morning được xem là lựa chọn lý tưởng cho người dùng đô thị là thiết kế nhỏ gọn. Xe có kích thước tổng thể 3.595 x 1.595 x 1.485 mm (dài x rộng x cao) với trục cơ sở 2.400 mm. Sự gọn gàng này đặc biệt phát huy tác dụng ở những tuyến đường nhỏ, khúc cua hay các con phố có lưu lượng giao thông đông đúc giờ cao điểm. Với khối lượng toàn tải 1.370 kg, 5 chỗ ngồi cùng thể tích khoang hành lý 255 L, chủ xe cùng gia đình có thể thoải mái trên mọi hành trình.

Về công năng, New Morning sử dụng hộp số 5MT/4AT, động cơ xăng 1,25 L, dung tích 1.248 cc với công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 122 Nm. Tất cả đều đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng mới.

Thiết kế nội - ngoại thất, công năng và độ an toàn của xe phù hợp người dùng mới.

So với thế hệ cũ, New Morning có những nâng cấp rõ rệt về tính năng an toàn và công nghệ. Theo đó, xe được trang bị đầy đủ 2 túi khí, hệ thống phanh ABS/EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), cân bằng điện tử (ESC), phanh đỗ cơ, khóa trẻ em, gương chiếu bên trong, camera lùi…

Ngoài ra, chiếc hatchback hạng A này sử dụng đèn chiếu sáng halogen với sự hỗ trợ của gương cầu giúp luồng ánh sáng được gom lại tốt hơn, la-zăng 15 inch, gương chiếu hậu chỉnh điện, cốp sau mở cơ… Với giá niêm yết từ 389 triệu đồng, New Morning vẫn sở hữu ghế ngồi da (phiên bản cao cấp nhất), khởi động nút bấm, hệ thống điều hòa tự động, màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và định vị GPS.

Tại Việt Nam, New Morning được phân phối bởi Thaco Auto với 5 phiên bản gồm MT, AT, Premium, X-Line và GT-Line có giá niêm yết từ 389 triệu đồng đến 454 triệu đồng. Đặc biệt, khi mua xe trong thời gian này, khách hàng còn được nhiều ưu đãi hấp dẫn từ thương hiệu. Với hàng loạt ưu điểm về công năng cùng 5 lựa chọn màu sắc thời trang, New Morning hứa hẹn trở thành mẫu xe đô thị lý tưởng cho người dùng mới trong năm 2023.