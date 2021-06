Kia Cerato, Toyota Corolla Altis, Mazda3 giảm giá mạnh

Kia Cerato, Toyota Corolla Altis và Mazda3 là những mẫu sedan hạng C được hãng và đại lý giảm giá mạnh trong tháng 6.

Đầu tháng 6, nhiều mẫu sedan hạng C được hãng và đại lý giảm giá mạnh. Trong đó, Kia Cerato, Mazda3 và Toyota Corolla Altis là những xe có khuyến mại lớn nhất.

Kia Cerato giá chưa tới 500 triệu đồng

Cụ thể, Kia Cerato đang được giảm giá mạnh tại nhiều đại lý cho tất cả phiên bản, gồm 1.6 MT, 1.6 AT Deluxe, 1.6 AT Luxury và 2.0 AT Premium. Mức giảm giá phổ biến là 45-65 triệu đồng.

Theo khảo sát của Zing tại một số đại lý Kia, phiên bản Cerato 1.6 MT, 1.6 AT Deluxe, 1.6 AT Luxury và 2.0 AT Premium lần lượt được giảm 45, 55, 60 và 65 triệu đồng. Mức giá mới như sau:

Phiên bản Giá niêm yết Giảm giá Giá thực tế 1.6 MT 544 45 499 1.6 AT Deluxe 584 55 529 1.6 AT Luxury 639 60 579 2.0 AT Premium 685 65 620

Đơn vị tính: triệu đồng

Như vậy, sau khi giảm giá, phiên bản số sàn Cerato 1.6 MT có giá chưa đến 500 triệu đồng, tương đương những mẫu sedan hạng B.

Trong khi đó, giá lăn bánh của phiên bản Kia Cerato 2.0 Premium cao nhất ở Hà Nội hiện vào khoảng hơn 725 triệu đồng. Bản 1.6 AT Luxury thấp hơn có giá lăn bánh hơn 680 triệu đồng.

Đây có thể là động thái xả hàng từ đại lý để đón bản nâng cấp giữa vòng đời Cerato 2021.

Kia Cerato 2021 đã ra mắt toàn cầu vào cuối tháng 4. Nếu xe được phân phối tại Việt Nam chỉ nửa năm sau khi trình làng thế giới như "đàn anh" Sorento 2021, thời điểm Cerato mới tới tay người dùng sẽ không còn xa.

Toyota Corolla Altis và Mazda3 cũng giảm giá mạnh

Trong khi đó, một mẫu sedan hạng C khác là Toyota Corolla Altis đang được đại lý giảm giá cho tất cả phiên bản.

Đại diện một showroom Toyota trên địa bàn Hà Nội cho biết hiện các phiên bản Toyota Corolla Altis được giảm giá 30-35 triệu đồng.

Tại TP.HCM, nhân viên một đại lý Toyota ở quận 7 cho biết Corolla Altis có mức giảm 30 triệu đồng.

Phiên bản Giá niêm yết Mức giảm Giá thực tế 1.8E CVT 733 30 703 1.8G CVT 763 30 703

Đơn vị tính: triệu đồng

Ngoài ra, Mazda3 cũng đang được giảm giá cao nhất 94 triệu đồng tùy phiên bản, đi kèm quà tặng một năm bảo hiểm vật chất và 3 năm bảo dưỡng miễn phí. Đây là chương trình do hãng triển khai.

Mazda3, Kia Cerato là dòng ôtô bán chạy tại nhóm sedan hạng C nhờ thường xuyên được hãng và đại lý ưu đãi, giảm giá mạnh tay để thu hút khách hàng.