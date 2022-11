Kia Carens - mẫu xe đa năng phù hợp với nhiều khách hàng

Nhân tố mới Kia Carens hứa hẹn mang đến nhiều điều hấp dẫn cho người dùng nhờ sự đa dạng về phiên bản cùng mức giá trải dài.

Thaco Auto vừa cho ra mắt Kia Carens, mẫu xe đa dụng đầy hấp dẫn của thương hiệu xe Hàn Quốc. Sự xuất hiện của Kia Carens được kỳ vọng sẽ góp phần không nhỏ vào sự thành công của thương hiệu, giúp Kia duy trì vị thế một trong những hãng xe bán chạy nhất Việt Nam.

Có thể nói Kia Carens là mẫu xe giúp Kia hoàn thiện dải sản phẩm SUV tại thị trường Việt Nam. Từ năm 2020, Thaco Auto đã liên tiếp giới thiệu loạt sản phẩm mới và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của người tiêu dùng.

Hoàn thiện dải sản phẩm SUV

Với hơn 75 năm có mặt trên thị trường, Kia hiểu rõ được những gì khách hàng cần khi tìm kiếm một sản phẩm di chuyển. Thương hiệu Hàn Quốc luôn nỗ lực để mang đến những sản phẩm đổi mới, nâng cao chất lượng bán hàng và những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Xu hướng SUV đang dần lan rộng không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu. Với lợi thế về khả năng di chuyển linh hoạt nhiều địa hình cùng thiết kế hiện đại, dòng xe này ngày càng được khách hàng tìm đến. Tại Việt Nam, phân khúc SUV đang trở nên sôi động, hầu hết hãng xe đều có ít nhất một sản phẩm SUV góp mặt.

Kia Carens là mảnh ghép cuối cùng trong dải sản phẩm SUV của Kia tại thị trường Việt Nam. Sự xuất hiện của mẫu SUV cỡ C này giúp Kia trở thành thương hiệu đầu tiên trong nước có đủ sản phẩm SUV ở tất cả phân khúc, trải dài từ Sonet, Seltos, Carens, Sportage, Sorento và “anh cả” Carnival.

Dựa theo những con số từ VAMA và các đơn vị khác, phân khúc SUV tầm giá 600 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng là miếng bánh màu mỡ. Bảng xếp hạng ô tô bán chạy hàng tháng luôn có ít nhất một mẫu SUV trong phân khúc này góp mặt. Mảnh ghép Kia Carens chắc chắn góp phần không nhỏ vào doanh số chung của thương hiệu Kia.

Thaco Auto liên tiếp giới thiệu sản phẩm thế hệ mới nhằm mang đến cho người tiêu dùng trong nước cơ hội sở hữu sớm nhất các mẫu xe được ra mắt trên toàn cầu. Đối với phân khúc SUV, Thaco Auto đã phân phối Sorento thế hệ mới, Sportage thế hệ mới và gần nhất là Carens thế hệ mới.

Lễ ra mắt Kia Carens tại Chu Lai, Quảng Nam.

Những mẫu SUV mới của Kia tại thị trường Việt Nam thu hút người dùng không chỉ bằng thiết kế đầy ấn tượng, bên cạnh đó còn là công nghệ hiện đại, đa dạng về phiên bản cũng như mức giá hấp dẫn.

Thiết kế hướng đến tương lai

Kia Carens thế hệ mới được ứng dụng phong cách thiết kế “Bold For Nature - Đậm chất tự nhiên” dễ dàng được tìm thấy với những chi tiết bên ngoài như lưới tản nhiệt cách điệu họa tiết kim cương nối liền dải đèn định vị LED độc đáo, cụm đèn pha mô phỏng hình dạng tinh thể pha lê, bộ la-zăng 17 inch cứng cáp tạo hình lốc xoáy hay cụm đèn hậu LED liền mạch với đồ họa dạng bản đồ chòm sao. Điều này mang đến cho mẫu SUV cỡ C phong cách năng động, mạnh mẽ và cũng không kém phần hiện đại, sáng tạo. So với thế hệ trước đây, Kia Carens đã có một màn lột xác đầy ngoạn mục.

Chất SUV của Kia Carens không chỉ thể hiện qua những đường nét bên ngoài, mẫu xe này còn gây ấn tượng với khoảng sáng gầm lên đến 190 mm. Chiều dài cơ sở 2.780 mm kết hợp cùng chiều rộng 1.800 mm giúp Kia Carens sở hữu không gian bên trong vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Bước vào khoang lái, cách bố trí theo phương ngang tạo cho người dùng cảm giác thoáng đãng. Các phím nhấn cũng được đặt một cách khoa học, tạo sự tiện dụng cho người sử dụng. Hướng đến sự hiện đại nên Kia Carens được trang bị hàng loạt tính năng ấn tượng như ghế chỉnh điện, khởi động nút bấm, sạc không dây, hệ thống tùy chỉnh đèn nền nội thất duy nhất phân khúc, màn hình giải trí 10,25 inch, dàn âm thanh Bose...

Cảm xúc khi cầm lái là điều không thể bỏ qua khi nhắc đến Kia Carens. Mẫu xe này có vô lăng D-Cut thể thao tích hợp các phím chức năng, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,5 inch có thể thay đổi giao diện theo chế độ lái.

Không chỉ ưu tiên cho người lái, Kia Carens còn mang đến cho những hành khách đi cùng sự tiện nghi với hệ thống điều hoà tự động có cửa gió được phân bố đồng đều theo các hàng ghế. Đặc biệt, hàng ghế 2 và 3 có cửa gió dạng âm trần được thiết kế thông minh, điều khiển độc lập theo từng vị trí.

Người dùng có thể lựa chọn phiên bản 7 ghế hoặc 6 ghế tùy theo nhu cầu sử dụng. Trên phiên bản 6 ghế, hàng ghế giữa được thiết kế kiểu “Captain Seat” ấn tượng. Hàng ghế thứ 3 mang đến cảm giác thoải mái với độ ngả lưng ghế lên đến 128 độ.

Đa dạng phiên bản, mở rộng khách hàng

Kia Carens không chỉ tạo sức hút bằng những điều kể trên, mẫu xe này còn gây ấn tượng với 3 phiên bản động cơ gồm xăng 1.5L, xăng 1.4L tăng áp và diesel 1.5L. Đa dạng động cơ lẫn số lượng phiên bản giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn được một mẫu xe vừa ý, phù hợp với nhu cầu bản thân và điều kiện kinh tế.

Kia Carens là mẫu SUV duy nhất trong phân khúc được trang bị động cơ diesel 1.5L. Có thêm tùy chọn diesel giúp Kia Carens dễ dàng hơn các đối thủ trong việc tiếp cận nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ. Hai phiên bản dùng động cơ diesel được trang bị những tính năng cao cấp nhất, hứa hẹn mang đến sự thoải mái cho khách hàng.

Đối với phiên bản xăng 1.4L tăng áp, đây sẽ là lựa chọn dành cho số đông khách hàng mua xe sử dụng gia đình. Khối động cơ tăng áp 1.4L chắc chắn sẽ mang đến sự phấn khích cho người dùng mỗi khi sử dụng, mức công suất 138 mã lực cùng mô-men xoắn 242 Nm giúp Kia Carens trở thành mẫu xe mạnh nhất trong tầm giá.

Bên cạnh 2 động cơ kể trên, Kia Carens phiên bản xăng 1.5L được xem là lựa chọn phù hợp cho khách hàng Việt Nam. Với mức giá khởi điểm 619 triệu đồng, người dùng đã có thể sở hữu một mẫu xe với thiết kế đầy ấn tượng, đi kèm là những tính năng cơ bản đủ để phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Kia Carens được Thaco Auto phân phối với 7 phiên bản, mức giá trải dài từ 619 triệu đến 859 triệu đồng. Với khoảng giá rộng nhất phân khúc, khách hàng chắc chắn sẽ dễ dàng chọn lựa được một chiếc xe phù hợp với nhu cầu. Với những gì mang lại, Carens hứa hẹn là mẫu xe được săn đón trên thị trường trong thời gian tới.