Khuyến nghị hạn chế xuất khẩu thép

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) tiếp tục khuyến nghị các doanh nghiệp hạn chế xuất khẩu thép để ưu tiên nguồn nguyên liệu và bán thành phẩm cho thị trường trong nước.

VSA nhìn nhận giá thép bắt đầu giảm từ cuối tháng 5, sau nhiều lần tăng liên tục từ cuối năm 2020. Tuy nhiên, thị trường hiện tại vẫn "dùng dằng và chưa có chiều hướng tăng giảm rõ rệt".

Do đó, trong công văn mới đây gửi các doanh nghiệp thành viên, VSA khuyến nghị các đơn vị tăng cường hợp tác, ưu tiên nguồn nguyên liệu thép thô, thép cuộn cán nóng cho thị trường trong nước, hạn chế xuất khẩu để ưu tiên nguồn nguyên liệu và bán thành phẩm cho thị trường trong nước.

VSA cho rằng thị trường thép còn dùng dằng và chưa có chiều hướng tăng giảm giá rõ rệt. Ảnh: Phạm Ngôn.

Đồng thời, các doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và tiết giảm chi phí, đặc biệt nâng cao năng lực quản lý, cải tiến công nghệ nhằm đảm bảo bình ổn giá cả. Giá bán cần được kê khai, niêm yết theo quy định với hệ thống phân phối hợp lý để ổn định nguồn cung, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước.

Bên cạnh đó, hiệp hội này cũng cho rằng cơ quan Nhà nước cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường nhằm phòng ngừa các hiện tượng gian lận thương mại, đầu cơ tích trữ, song song với việc duy trì các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất trong nước.

Đặc biệt, trong bối cảnh phức tạp hiện nay, các cơ quan quản lý nên sớm xây dựng chiến lược phát triển ngành thép Việt Nam.

Tính đến ngày 29/6, giá thép trong nước đã có hơn 1 tuần ổn định ở mức 16-17 triệu đồng/tấn với thép cuộn CB240 và 16,65-17,36 triệu đồng/tấn với thép thanh vằn D10 CB300.

So với mức đỉnh hồi giữa tháng 5, hiện mỗi tấn thép cuộn đã giảm hơn 1 triệu đồng, còn thép thanh cũng hạ khoảng 500.000-800.000 đồng/tấn. Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao gấp 1,5 lần thời điểm quý III/2020.

Báo cáo thị trường 5 tháng đầu năm của VSA cho thấy sản xuất thép các loại đạt hơn 13,4 triệu tấn, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2020. Sức tiêu thụ cũng tăng 38,2%, đạt hơn 11,9 triệu tấn, trong đó xuất khẩu thép các loại tăng đến 80%, đạt gần 2,8 triệu tấn.

Riêng tháng 5, sản lượng thép đạt hơn 2,9 triệu tấn, tăng 3,53% so với tháng trước đó và tăng 40% so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, mặc dù sức tiêu thụ thép nhìn chung chỉ tăng 30,8% so với cùng kỳ, nhưng sản lượng xuất khẩu tăng đến 2,4 lần.