Khuyến cáo, kiểm soát việc mua bán 'kẹo thuốc lá'

Chưa rõ độc tính nhưng những chiếc kẹo hệt như điếu thuốc, người ăn kẹo có thể nhả khói như thuốc lá. Cơ quan chức năng Hà Nội khuyến cáo học sinh không mua loại kẹo này.

Sáng 18/10, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã đề xuất Ban chỉ huy Công an quận gửi văn bản đến các trường học trên địa bàn về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, phát hiện và ngăn chặn hiện tượng học sinh mua “kẹo thuốc lá”.

Những ngày gần đây, Đội An ninh và Công an một số phường trên địa bàn quận Hoàng Mai phát hiện một số người bán hàng rong xung quanh cổng trường học bán “kẹo thuốc lá” cho học sinh.

Loại kẹo này có giá từ 1.500 đến 2.000 đồng mỗi chiếc; bên ngoài in hình con lạc đà nhãn hiệu CAMEL, hoặc bao bì giống các nhãn hàng thuốc lá. “Kẹo thuốc lá” có hình dáng bao bì giống như thuốc lá thật, vừa ăn vừa có thể… nhả khói, vị ngọt thơm nên được học sinh ưa thích.

"Kẹo thuốc lá" tiềm ẩn mối nguy đối với các em học sinh nếu sử dụng.

Công an quận Hoàng Mai nhận định, đây có thể là hình thức quảng cáo cho thuốc lá. Điều nguy hại là nó tiếp cận đến các em học sinh, về lâu dài sẽ hình thành thói quen, sở thích hút thuốc lá. Các loại “kẹo thuốc lá” đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng nên việc sử dụng có thể có tác hại nhất định.

Để đảm bảo an ninh trật tự xung quanh cổng trường, phòng ngừa ngăn chặn tình trạng học sinh mua, ăn “kẹo thuốc lá”, Công an quận Hoàng Mai đề nghị Ban Giám hiệu các trường thông báo, tuyên truyền đến toàn thể cha mẹ học sinh biết, cùng phối hợp quản lý, không để con em mua “kẹo thuốc lá”.

Thời gian tới, Công an quận Hoàng Mai cũng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các cá nhân cố tình kinh doanh loại kẹo không rõ nguồn gốc trên.