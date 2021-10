Khủng hoảng nhiên liệu không ảnh hưởng đến 'Bridgerton 2'

Netflix đảm bảo đoàn phim "Bridgerton 2" sẽ tiếp tục được ghi hình trong điều kiện đầy đủ.

Theo Daily Mail, ê-kíp Bridgerton 2 có quyền sử dụng ít nhất 4 tàu chở dầu, xe tăng được mua từ các công ty tư nhân. Riêng về khoản di chuyển, diễn viên và nhân viên đoàn phim đi riêng xe để tránh khả năng lây nhiễm chéo nếu dương tính với nCoV.

"Nhiên liệu đang được sử dụng cho xe tải, máy phát điện và vận tải. Điều quan trọng nhất lúc này là không thể chậm trễ tiến độ quay hình thêm nữa. Tuy vậy, đây vẫn là thách thức lớn của chúng tôi trong lúc dịch bệnh nguy hiểm", người trong cuộc chia sẻ trên The Sun.

Kể từ tháng 4, nhân viên Bridgerton 2 phải tuân theo các biện pháp giữ khoảng cách, vệ sinh kỹ lưỡng trước khi làm việc. Họ có thể di chuyển bằng taxi, ôtô hoặc xe bus đến phim trường. Còn diễn viên được đưa đón bằng xe riêng.

Sau mùa một thành công ngoài mong đợi, Bridgerton được Netflix sản xuất mùa 2. Phần phim mới theo chân anh cả Anthony trên hành trình tìm vợ. Bridgerton 2 sẽ bám sát nội dung cuốn thứ hai trong bộ tiểu thuyết của Julia Quinn, nhan đề The Viscount Who Loved Me.

Nữ chính Phoebe Dynevor trong một cảnh phim Bridgerton. Ảnh: Daily Mail.

Daily Mail cho biết cuộc khủng hoảng nhiên liệu ở Anh được giới chức mô tả "khủng khiếp", nhất là ở London và các vùng lân cận. Theo nguồn tin, người dân hoảng loạn vì tình trạng mua bán xăng khó khăn, giá thành tăng cao.

Trước tình hình đó, Thủ tướng Boris Johnson đã yêu cầu quân đội sẵn sàng hỗ trợ cung cấp nhiên liệu cho các trạm xăng dầu chịu ảnh hưởng. Ông Johnson phát biểu: "Chúng tôi ghi nhận Midlands, North và Scotland đang hoạt động khá tốt và ngày càng có nhiều trạm xăng được cung ứng thêm nhiên liệu".