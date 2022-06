Khủng hoảng nhà vệ sinh ở New York

Quá thiếu hụt nhà vệ sinh công cộng, người dân và du khách phải mua sản phẩm để được sử dụng WC bên trong các nhà hàng, quán ăn.

Teddy Siegel (26 tuổi), sinh viên Nhạc viện Mannes, hoảng hốt khi không thể tìm được nhà vệ sinh công cộng nào ở quảng trường Thời Đại (New York, Mỹ). Cô xin sử dụng nhờ nhà vệ sinh tại các cửa hàng mua sắm, nhưng hầu hết đều từ chối với lý do "chỉ dành cho nhân viên".

Cuối cùng, Siegel chỉ có thể "giải tỏa" sau khi trả tiền mua chai nước tại cửa tại một cửa hàng đồ ăn nhanh.

Theo The New York Times, New York có quá ít vệ sinh công cộng, gây nên sự bất tiện rất lớn đối với 9 triệu cư dân và hàng triệu du khách đến đây hàng năm. Mọi người thường phải tranh giành để được vào các buồng vệ sinh, hoặc phải trả tiền tại các cửa hàng, quán ăn để được sử dụng tiện ích đáng ra là miễn phí.

Nghiên cứu của kiến trúc sư Julie Chou, nhà quy hoạch đô thị Kevin Gurley và nhà phân tích dữ liệu Boyeong Hong, New York vào năm 2020 cho thấy New York chỉ có khoảng 1.100 nhà vệ sinh công cộng, con số không khác gì 40 năm trước đây.

Điều này khiến thành phố rơi vào tình trạng "khủng hoảng WC", buộc nhiều người phải tạo lập các ứng dụng, nền tảng nhằm hỗ trợ nhau tìm kiếm nhà vệ sinh công cộng hiệu quả.

Siegel lập kênh chia sẻ vị trí nhà vệ sinh sau trải nghiệm tồi tệ của mình tại quảng trường Thời Đại. Ảnh: NYT.

Như Siegel, cô tạo một tài khoản TikTok để lưu lại vị trí và cách sử dụng các phòng vệ sinh công cộng ở New York. Cô cũng chia sẻ những kinh nghiệm do người khác gửi về, gắn kèm link bản đồ để mọi người dễ dàng tìm được địa điểm phù hợp. Hiện tại, trang của cô có đến 109,000 người theo dõi.

Nhà vệ sinh càng cần thiết đối với những người mắc bệnh tiêu hóa hoặc đường ruột. Vừa qua, Hiệp hội bệnh đường ruột IBD Nam Á cũng giới thiệu ứng dụng tìm nhà vệ sinh có tên We Can Wait (tạm dịch: Chúng ta không thể chờ đợi).

Ứng dụng này thống kê các vị trí cho phép người dùng sử dụng nhà vệ sinh miễn phí, đồng thời hiển thị các nhận xét về độ sạch sẽ và các yếu tố khác.

Ngoài ra, một nhân viên công nghệ tên Alice Xiao (26 tuổi) gần đây cho ra mắt một ứng dụng bản đồ tên Toodle Loo. Ứng dụng này hiển thị vị trí các phòng vệ sinh công cộng ở New York và các thành phố khác nhờ chia sẻ của người dùng.

Sau 40 năm, New York vẫn chỉ có 1.100 nhà vệ sinh công cộng trên khắp thành phố. Ảnh minh họa: Lisa Fotios/Pexels.

Bên cạnh các nền tảng trực tuyến, các ấn phẩm in giấy cũng là phương tiện hữu ích chia sẻ thông tin về các nhà vệ sinh công cộng tại New York.

Từ năm 2019, Facility, một ấn phẩm về nhà vệ sinh được xuất bản. Tạp chí này đăng danh sách các nhà vệ sinh ở New York và các thành phố khác, đồng thời ghi chú cách sử dụng.

Erin Sheehy, tổng biên tập và đồng sáng lập tạp chí, cho biết Facility sẽ giúp mọi người cảm thấy dễ dàng, thoải mái hơn khi tìm kiếm và sử dụng nhà vệ sinh công cộng.

"Chúng ta thực sự cần đặt câu hỏi rằng tại sao lại gặp khó khăn để được đi vệ sinh đến thế? Chúng ta không thể chấp nhận việc phải trả tiền mua thứ gì đó chỉ để sử dụng WC", cô nói.