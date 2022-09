Ở Mỹ, nam giới nói chung gặp khó khăn ở trường học, nơi làm việc và ngày càng ít tham vọng hơn. Xu hướng tương tự được thấy trên toàn cầu.

Nhiều nam giới ngày càng mất động lực phấn đấu trong cuộc sống. Ảnh: iStock.

Trẻ em gái Mỹ có khả năng sẵn sàng đi học cao hơn 14 điểm phần trăm so với trẻ em trai ở tuổi lên 5. Đến trung học, 2/3 học sinh trong 10% đứng đầu lớp, được xếp hạng dựa theo điểm trung bình học tập, là nữ sinh, trong khi khoảng 2/3 có điểm kém nhất là nam sinh.

Năm 2020, không có tổng biên tập nam nào tại các tạp chí luật của 16 trường luật hàng đầu Mỹ, theo The New York Times.

Trong thị trường lao động, cứ 3 đàn ông Mỹ có bằng tốt nghiệp trung học thì có một người thất nghiệp. Sự sụt giảm việc làm nhiều nhất là ở nam giới 25-34 tuổi.

Những người đàn ông tham gia lực lượng lao động vào năm 1983 sẽ kiếm được ít hơn khoảng 10% thu nhập trọn đời so với những người bắt đầu sớm hơn. Trong cùng thời kỳ, thu nhập suốt đời của phụ nữ tăng 33%.

Phần lớn thu nhập mà các gia đình trung lưu Mỹ được hưởng kể từ năm 1970 là do thu nhập của phụ nữ tăng.

Ở Mỹ và trên toàn cầu, nam giới đang gặp khó khăn. Ảnh: Matt Eich.

Mất tham vọng

Đàn ông cũng gặp khó khăn về thể chất. Nam giới chiếm gần 3/4 trường hợp “chết vì tuyệt vọng” - tự tử và sử dụng ma túy quá liều. Cứ 100 phụ nữ trung niên chết vì Covid-19 tính đến giữa tháng 9/2021 thì có 184 đàn ông trung niên tử vong.

Cuốn sách Of Boys and Men của tác giả Richard V. Reeves, học giả tại Viện Brookings (Mỹ), là cái nhìn toàn diện về cuộc khủng hoảng nam giới.

Theo đó, thứ nhất, đàn ông bị cản trở bởi hoàn cảnh khó khăn nhiều hơn phụ nữ. Những cô gái ở các khu dân cư thu nhập thấp và gia đình không ổn định có thể thoát nghèo. Con trai thường ít làm được như vậy.

Ở Canada, trẻ em trai sinh ra trong các hộ gia đình nghèo nhất có nguy cơ vẫn nghèo cao gấp đôi so với trẻ em gái. Tại các trường học Mỹ, kết quả học tập của nam sinh bị ảnh hưởng bởi nền tảng gia đình nhiều hơn so với kết quả học tập của nữ sinh. Trẻ em trai do cha mẹ đơn thân nuôi dưỡng có tỷ lệ nhập học đại học thấp hơn trẻ em gái do cha mẹ đơn thân nuôi dưỡng.

Thứ hai, các chính sách và chương trình được thiết kế để thúc đẩy dịch chuyển xã hội thường có hiệu quả với phụ nữ, không phải nam giới. Reeves đến thăm thành phố Kalamazoo - nơi học sinh tốt nghiệp trung học được vào học miễn phí tại các trường đại học trong bang Michigan nhờ tiền tài trợ. Chương trình giúp tăng 45% phụ nữ có bằng đại học. Tỷ lệ tốt nghiệp của nam giới vẫn không đổi.

Reeves liệt kê loạt chương trình, từ giáo dục mầm non đến đại học, tạo ra mức tăng ấn tượng cho phụ nữ, nhưng không thúc đẩy học vấn của nam giới.

Đàn ông bị cản trở bởi hoàn cảnh khó khăn nhiều hơn phụ nữ. Ảnh: Adobe Stock.

Reeves đề xuất chính sách để giải quyết cuộc khủng hoảng. Trong đó, ý tưởng gây tranh cãi nhất là việc cho bé trai đi học muộn hơn một năm so với bé gái. Lý do ông đưa ra là trung bình vỏ não trước trán và tiểu não, liên quan đến quá trình tự điều chỉnh, trưởng thành ở trẻ em gái sớm hơn nhiều so với trẻ em trai.

Theo Reeves, có nhiều lý do khiến nam giới gặp khó khăn. Ví dụ, sự suy giảm trong các công việc sản xuất có giá trị cao về thể chất và sự gia tăng của các nghề nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ.

Phụ nữ vượt lên phía trước vì đàn ông cho rằng nữ giới cần có động lực, làm việc chăm chỉ và lên kế hoạch tốt hơn. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề trách nhiệm cá nhân. Có vài yếu tố trong nền văn hóa hiện đại đang tạo ra khoảng cách về khát vọng.

Nhiều đàn ông dường như ít tham vọng hơn. Sinh viên nữ có khả năng đăng ký tham gia các chương trình du học cao hơn gần gấp đôi so với nam sinh. Năm 2020, giữa Covid-19, tỷ lệ nhập học đại học của sinh viên nam giảm gấp 7 lần so với sinh viên nữ.

“Không phải là đàn ông có ít cơ hội hơn, chỉ là họ không nắm lấy”, Reeves nói.

Nhiều người đàn ông đang sống cuộc sống phức tạp và cô đơn. Khoảng 15% nam giới nói rằng họ không có bạn thân, tăng từ 3% vào năm 1990. 1/5 người cha không sống cùng con cái. Năm 2014, nhiều nam thanh niên sống với cha mẹ hơn là với vợ hoặc bạn tình. Rõ ràng, ngay cả nhiều người đã kết hôn cũng không phải là bạn tình lý tưởng. Các bà vợ có nguy cơ ly hôn cao gấp đôi so với những ông chồng.

Nhiều nam giới có tư tưởng lỗi thời “làm đàn ông nghĩa là trở thành trụ cột gia đình”. Khi không thể đáp ứng kỳ vọng đó, họ đánh mất động lực.

Nền văn hóa vẫn đang tìm kiếm lý tưởng nam tính hiện đại. Ngày nay, nó không phải là truyền cho nhiều cậu bé những kỹ năng nuôi dưỡng và tình cảm mà ngày nay rất coi trọng. Một hệ thống coi hơn 1/5 tổng số trẻ em trai là khuyết tật về phát triển sẽ không truyền cho các em cảm giác tự tin và năng lực.

Nam tính đã biến mất. Nỗ lực làm sống lại các bộ phim nam tính giả tạo sẽ không giúp được gì, theo Reeves.