Khủng hoảng kinh tế, triệu phú cũng thuê nhà ở

Nhiều người giàu ở New York quyết định thuê nhà thay vì mua do giá cả quá cao.

Theo thống kê của trang web tìm kiếm căn hộ RentCafe, số lượng triệu phú thuê nhà ở New York đang tăng theo cấp số nhân trong những năm gần đây.

“Nghiên cứu mới nhất của chúng tôi đã phát hiện sự phát triển ngoạn mục về lựa chọn nơi sống của những cư dân có tiền. Dữ liệu của nhóm này đã tăng gần gấp 3 lần trong vòng 5 năm qua, đạt mức kỷ lục”, kết quả từ cuộc khảo sát được công bố hôm 30/1.

Sử dụng số liệu điều tra dân số trước đó, RentCafe xác định vào năm 2015, có 908 triệu phú thuê nhà tại New York, New York Post đưa tin.

Đến năm 2020, con số đó lên tới 2.457 - vượt 171% và chiếm 3/4 tổng hộ gia đình thu nhập trên 1 triệu USD /năm.

Xu hướng tương tự diễn ra ở San Francisco khi thứ hạng của người giàu thuê bất động sản nâng từ 17 lên 294 - đạt mức tăng lớn nhất ở xứ cờ hoa.

Từ một nơi không có triệu phú mướn nhà nào vào năm 2015, thành phố Jersey đã ghi nhận thêm 104 người thuộc nhóm này sau 5 năm.

RentCafe không chỉ xem xét đặc điểm địa lý mà còn phân tích nhân khẩu học của những người đi thuê giàu có nhất nước Mỹ.

Các chuyên gia nhận thấy Millennials (những người sinh năm 1981-1996) có nhiều cá nhân sở hữu khối tài sản giá trị cao nhưng vẫn lựa chọn hình thức nơi ở tạm thời hơn những thế hệ khác.

Gen X đứng thứ hai, Baby Boomers xếp vị trí thứ ba, Gen Z và thế hệ im lặng đạt điểm thấp nhất.

Kết quả ít gây ngạc nhiên cho giới nghiên cứu khi đề cập đến những công việc phổ biến do nhóm triệu phú thuê nhà nắm giữ. Trong đó, nhà quản lý, đại lý bán dịch vụ tài chính, nhà phát triển phần mềm, luật sư và thẩm phán chiếm đa số.

Nhìn chung, xu hướng những người có thu nhập cao chọn thuê nhà đang tăng vọt. Trên toàn nước Mỹ, hiện có 2,6 triệu người kiếm hơn 150.000 USD /năm nhưng vẫn thích những căn hộ cho thuê.

New York là một trong những thành phố khó tìm nhà trống nhất nước Mỹ. Đặc biệt sau đại dịch, nhu cầu về nơi ở tăng cao khiến giá cả liên tục lập đỉnh. Chi phí cho khoản này chiếm phần lớn trong tiền tiêu xài hàng tháng của nhiều cư dân.

CNBC ước tính nếu tiền thuê chiếm 30% thu nhập, họ cần phải kiếm hơn 254.000 USD mỗi năm.

Ước mơ mua nhà của người Mỹ cũng ngày càng khó khăn trong bối cảnh hiện tại. Thậm chí những người có thu nhập cao phải siết chặt ngân sách và tiết kiệm từng đồng mới có thể mua nổi nhà.

Taylor Marr, chuyên gia kinh tế của Redfin dự báo doanh số bán nhà tại xứ cờ hoa sẽ giảm thêm 16% xuống còn khoảng 4,3 triệu căn vào năm 2023 - mức thấp kỷ lục kể từ sau cuộc đại suy thoái năm 2011.

Theo báo cáo của công ty Redfin vào tháng 10/2022, người mua cần kiếm được ít nhất 107.281 USD /năm để có thể sở hữu một ngôi nhà điển hình ở xứ cờ hoa.

Với mức lương đó, họ sẽ phải trả khoản thanh toán thế chấp trung bình hàng tháng là 2.682 USD .

