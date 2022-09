Khủng hoảng kép ở CLB Cần Thơ

Đội bóng miền Tây đang tuột dốc không phanh ở hạng Nhất vì khủng hoảng phong độ và tài chính sau khi những nhà đầu tư rút lui.

Cầu thủ Cần Thơ bắt đầu rệu rã sau hai trận để thủng lưới 10 bàn. Ảnh: CLB Cần Thơ.

Tối 28/9, CLB Cần Thơ thua trận thứ hai liên tiếp tại giải hạng Nhất khi để Phố Hiến đè bẹp với tỷ số 1-4. Trước đó cũng trên sân nhà, họ thua Long An 1-6. Từ khi bị nhà đầu tư bỏ rơi cách đây hai tuần, đội bóng có biệt danh "Green Boys" thủng lưới 10 bàn.

Cuộc khủng hoảng ở hậu trường đã cướp đi động lực thi đấu của cầu thủ Cần Thơ, hứa hẹn viễn cảnh u ám trong phần còn lại của mùa bóng.

Khủng hoảng phong độ

Từ một tập thể thi đấu đoàn kết, có lối chơi rõ ràng và không thiếu quyết tâm, đội bóng giờ như "kẻ vô hồn". Những gì HLV Nguyễn Việt Thắng đã xây dựng từ đầu mùa xem như đổ sông đổ biển. Ông Thắng đã rời đi nhưng trong giấy tờ vẫn còn là HLV trưởng CLB.

HLV thủ môn Nguyễn Thanh Tú đang là người chỉ đạo trực tiếp ở hai vòng 15 và 16. Ông Tú chưa có đủ bằng cấp để làm trợ lý nên được đăng ký vào vị trí săn sóc viên. CLB như "rắn mất đầu" nên thi đấu bết bát là điều dễ hiểu, kết quả của đội cũng được dân trong giới đoán trước. Những thất bại cách biệt, hàng loạt bàn thua đã tới.

Danh sách đăng ký của CLB Cần Thơ vẫn còn HLV trưởng và trưởng đoàn dù họ đều đã từ chức và rời khỏi vị trí. Ảnh: VPF.

Ở trận thua CLB Phố Hiến hôm 28/9, ông Thanh Tú tung nhiều cầu thủ ít thi đấu vào sân, thay đổi đáng kể đội hình so với trận gặp Long An. Thủ môn Đặng Ngọc Tuấn thay bằng Võ Văn Sơn, đội trưởng Nguyễn Thanh Hải vắng mặt. Một số trụ cột như Dương Văn An, Nguyễn Đức Cường đều ngồi dự bị.

Hình hài cũ của đội bóng thay đổi nên cách chơi cũng chệch choạch. Dễ thấy, hàng thủ của Cần Thơ thường mắc lỗi vị trí trong các pha bẫy việt vị. Cầu thủ vừa có phong độ thấp, vừa sợ bị chấn thương nên các pha tranh chấp tay đôi đều thua đối thủ. Chủ nhà mất tinh thần nên đội khách dễ dàng kiểm soát trận đấu rồi ghi nhiều bàn thắng.

Cần Thơ đã tuột xuống vị trí thứ 9 sau hai trận thua đậm. Họ có 17 điểm và cách đội xếp chót là Bình Phước 7 điểm. Về lý thuyết, khoảng cách hiện tại là an toàn để Cần Thơ trụ lại hạng Nhất. Tuy nhiên, giải còn 6 vòng và trong cuộc khủng hoảng hiện tại, những điều tồi tệ vẫn có thể xuất hiện.

CLB Cần Thơ không còn động lực thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia 2022. Ảnh: Quyên.

Khủng hoảng tinh thần

Thành tích tệ hại của CLB Cần Thơ đến từ việc tinh thần các cầu thủ đang xuống rất thấp. Họ mất phương hướng, không biết thi đấu vì điều gì, cho ai và chơi như thế nào. Sau khi nhà đầu tư bỏ đi và để lại những khoản nợ lớn, cầu thủ rõ ràng không còn tâm trí chơi bóng.

Thống kê sơ bộ cho thấy các cầu thủ bị nợ tiền lót tay, tiền thưởng trận, tiền ăn và tiền giày có thể lên đến 2,7 tỷ đồng . Đó mới là số tiền bên phía cầu thủ. Nhiều hạng mục đầu tư, cơ sở vật chất khác chưa được thanh toán lên đến chục tỷ đồng. CLB cũng nợ cựu chủ tịch, giám đốc điều hành, HLV cùng các nhân viên trong đội số tiền không nhỏ.

Xếp hạng giải hạng Nhất trước vòng 17 cuối tuần này. Ảnh: VPF.

Mới đây, các cầu thủ đã được hứa sẽ nhận lương tháng 9 và tháng 10 và phải hoàn thành nốt nhiệm vụ ở giải hạng Nhất 2022. Tuy nhiên, đơn vị nào sẽ trả số tiền này thì cầu thủ vẫn chưa biết. Trước đó, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Cần Thơ đã xin Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giao đội về cho Trung tâm Thể dục Thể thao TP Cần Thơ. Tuy nhiên, VFF chưa đồng ý chủ trương này. Nên về mặt giấy tờ, chủ tịch CLB, HLV trưởng, giám đốc điều hành cũ vẫn phải đứng tên với VPF dù họ thực tế đã không còn gắn bó cùng đội.

CLB Cần Thơ vì thế vẫn đang trong tình trạng "vô chủ". Thứ còn lại với các cầu thủ chỉ là nỗi lo, lo cho tương lai của đội bóng, lo cho sự nghiệp của mình, lo cho kinh tế gia đình vốn đã rất khó khăn suốt những tháng qua.

Một số cầu thủ sắp hết hợp đồng đang hoang mang, một số xác định "mất trắng" số tiền đội còn thiếu trong năm 2022. Một số khác đang thi đấu theo dạng cho mượn thì sẽ trở về CLB cũ. Những người còn lại phải tính toán, tìm bến đỗ cho năm sau. Các cầu thủ Cần Thơ đã tự tổ chức liên hoan chia tay từ vài tuần trước.

Tương lai u ám đang chờ họ phía trước. Đó cũng là tương lai của bóng đá Cần Thơ, một trong những trung tâm bóng đá hàng đầu cả nước trong quá khứ.