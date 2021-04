Khủng hoảng đằng sau cảnh thần tiên ở Washington và Kyoto

Các chuyên gia cho rằng hiện tượng hoa anh đào nở sớm tại Washington và Kyoto là dấu hiệu rõ rệt về tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Chỉ mới đầu tháng 4 nhưng 3.800 cây anh đào đã nở hoa, Guardian đưa tin. Cơ quan Quản lý Công viên Quốc gia Mỹ (NPS) cho biết theo dữ liệu thực nghiệm, ngày nở rộ của hoa anh đào đến sớm hơn so với quá khứ.

Hoa anh đào tại hồ Tidal Basin ở Washington nở rộ vào ngày 28/3. Trước đó, hồi đầu tháng 3, NPS dự đoán ngày hoa anh đào nở rộ nằm trong khoảng từ 2-5/4.

Mike Litterst, người phát ngôn NPS, nói dù chưa biết rõ về các nguyên nhân khiến hoa anh đào ở Washington nở rộ sớm, nhiệt độ toàn cầu ấm lên vì khủng hoảng khí hậu rõ ràng là nguyên nhân chính.

Hai ngày trước, hiện tượng tương tự được ghi nhận ở thành phố Kyoto, Nhật Bản. Việc hoa anh đào nở rộ ở Kyoto hôm 26/3 phá kỷ lục về thời gian nở sớm của loài hoa này kể từ khi được ghi nhận vào năm 812, theo BBC.

Hoa anh đào nở sớm tại thủ đô Washington D.C. của Mỹ. Ảnh: Expedia.

"Hoa anh đào nở rộ sau khi nhiệt độ tăng cao hơn mức trung bình tuần trước", NPS viết trên Instagram.

Cây anh đào thường trải qua 6 giai đoạn nở hoa. Năm nay, nhiệt độ cao hơn trung bình khiến hoa đi từ giai đoạn số 4 - mọc dài ở cuống - tới giai đoạn nở rộ cuối cùng chỉ trong 4 ngày.

"4 ngày từ khi mọc dài cho tới nở rộ là thời gian ngắn nhất được ghi nhận trong vòng 30 năm", NPS cho biết.

Năm nay, ngày hoa anh đào nở rộ tại Washington đến sớm hơn 6 ngày so với 100 năm trước. Nhiệt độ ở thủ đô cũng được ghi nhận ấm hơn 1,6 độ C so với quá khứ.

"Chúng ta có thể nói hiện tượng này (hoa anh đào nở sớm) chủ yếu xuất phát từ tác động của tình trạng ấm lên toàn cầu", Shunji Anbe, chuyên gia từ Cơ quan Địa chất Nhật Bản, nhận xét.