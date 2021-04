Khủng hoảng của sinh viên tốt nghiệp thời suy thoái

Chuyên gia chỉ ra rằng đến tuổi trung niên, các sinh viên này sẽ có mức lương thấp hơn dù phải làm nhiều hơn, ít cơ hội kết hôn và có con, tỷ lệ tử vong cao hơn.

Khóa sinh viên tốt nghiệp năm 2020 được coi là "lớp của mùa Covid-19", họ đã bỏ lỡ phần lớn chương trình năm cuối và phải tham gia vào thị trường lao động cạnh tranh nhất trong lịch sử. Theo CNBC Make It, lứa sinh viên ra trường vào năm 2021 được dự đoán sẽ trải qua những thách thức tương tự.

Cuộc khảo sát mới đây từ Monster với 1.500 người trẻ Mỹ trong độ tuổi 18-24 cho thấy 45% sinh viên tốt nghiệp vào mùa xuân năm 2020 vẫn chưa tìm được việc làm do ảnh hưởng từ đại dịch, 68% lo lắng các nhà tuyển dụng trong tương lai sẽ không đánh giá cao hồ sơ của họ.

69% sinh viên mới ra trường trong những năm gần đây cho biết chỉ mong chờ một mức lương thấp do hậu quả của dịch bệnh.

Sinh viên tốt nghiệp trong thời kỳ suy thoái đối diện nhiều thách thức. Ảnh: Getty Images.

"Cái chết của sự tuyệt vọng"

"Chúng tôi thực sự bắt đầu thấy tác động của đại dịch đối với hai lứa tốt nghiệp vừa qua. Sự ảnh hưởng thể hiện ở chỗ gần một nửa số lớp năm ngoái vẫn đang tìm việc, gần 3/4 số người tìm được việc thừa nhận đã chấp nhận một công việc không phù hợp vì tuyệt vọng", Scott Blumsack, nhà nghiên cứu của Monster, cho hay.

Trong số những sinh viên sắp tốt nghiệp đại học, 77% dự định nhận hợp đồng biểu diễn, công việc tự do hoặc tạm thời, 73% nói rằng đã chấp nhận một công việc “vì tuyệt vọng” bởi nhu cầu rất lớn về tiền và phải trả các khoản vay sinh viên.

Các sinh viên tốt nghiệp đại học nói với Monster rằng họ tin đại dịch đã làm lùi mục tiêu nghề nghiệp của mình trung bình 6 tháng.

Mặc dù nền kinh tế đã phục hồi đáng kể trong vài tháng qua, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên vẫn tăng cao. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ hiện là 6%, trong đó 10,3% là người trẻ trong độ tuổi 20-24 và 13,3% ở độ tuổi 18-19.

Theo Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, những cá nhân tốt nghiệp trong thời kỳ suy thoái kiếm được ít hơn tiền hơn trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, điều nảy cũng ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập trong tương lai.

Thất nghiệp, tỷ lệ kết hôn thấp, tỷ lệ tử vong cao là những gì sinh viên tốt nghiệp thời suy thoái đối diện trong tương lai. Ảnh: Reuters.

Trong một bài báo năm 2019 có tiêu đề "Recession Graduates: The Long-lasting Effects of an Unlucky Draw", nhà nghiên cứu Hannes Schwandt của Stanford đã chỉ ra rằng: “Đến tuổi trung niên, sinh viên tốt nghiệp thời suy thoái kiếm được ít hơn trong khi phải làm việc nhiều hơn. Họ cũng ít có khả năng kết hôn và nhiều khả năng không có con hơn".

Schwandt cũng phát hiện ra rằng những sinh viên tốt nghiệp suy thoái có tỷ lệ tử vong cao hơn khi họ đến tuổi trung niên. Điều này chủ yếu xuất phát từ các bệnh liên quan đến các hành vi không lành mạnh như hút thuốc, uống rượu và ăn uống không tốt.

"Đặc biệt, chúng tôi phát hiện ra nguy cơ tử vong do sử dụng ma túy quá liều và cái gọi là 'cái chết của sự tuyệt vọng' ở những người ra trường trong thời kỳ suy thoái".

David Deming, giáo sư về chính sách công tại Harvard Kennedy School, cho biết tốt nghiệp vào thời kỳ suy thoái có thể gây ra những ảnh hưởng đến sự nghiệp cả đời của các sinh viên.

Bản thân Deming tốt nghiệp chương trình tiến sĩ sau cuộc Đại suy thoái và vẫn nhớ thị trường việc làm khi ấy khó khăn như thế nào, ngay cả đối với một người có bằng cấp cao.

“Không phải lúc nào bạn cũng có thể lựa chọn công việc đầu tiên theo ý muốn của mình trong những thời điểm như thế này, nhưng hãy chú ý tìm kiếm cơ hội để sớm leo lên nấc thang trong sự nghiệp. Làm việc chăm chỉ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tìm kiếm cơ hội để thăng tiến và chuyển sang những thứ có thể phù hợp hơn với mình. Đó là cách để thoát khỏi cái bẫy của việc tốt nghiệp vào thời kỳ suy thoái", Deming đưa lời khuyên.