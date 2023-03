Khung cảnh hỗn loạn bên ngoài nơi trú quân tuyển Argentina

Một khung cảnh hỗn loạn được ghi nhận bên ngoài nơi trú quân của đội tuyển Argentina. Theo đó, một số cổ động viên quá khích lấn cả hàng rào an ninh để tràn vào, một số người khác bị giẫm đạp trong lúc tranh cơ hội để gặp mặt các thần tượng.

Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) vừa tổ chức lễ vinh danh cho tuyển quốc gia Argentina sau danh hiệu vô địch World Cup 2022. Ngay sau khi trở về, xe buýt chở đội tuyển bị đám đông tiếp cận. Những người này chờ rất lâu ở ngoài khách sạn, nơi trú quân của "Albiceleste".

Theo ghi nhận, các phòng của khách sạn được đặt kín. Thực tế, nhiều du khách khi biết tin đội tuyển sẽ trú tại địa điểm này, họ cố gắng kéo dài thời gian lưu trú, từ cuối tuần sang thứ 4.

Sáng 29/3, Argentina sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Curacao, hiện xếp ở vị trí thứ 86 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội tuyển này chỉ có chiến thắng duy nhất trước Honduras.

Trong khi đó, sau chức vô địch World Cup 2022, Argentina có một trận đấu giao hữu cách đây 4 ngày. Họ thắng Panama với tỷ số 2-0, trong thế trận mà thầy trò Lionel Scaloni gặp khó nhiều khó khăn.

Phải đến phút 78, Argentina mới có bàn thắng mở điểm do công của Thiago Almada. Trong những phút cuối, ngôi sao Lionel Messi đóng hòm trận đấu với một pha đá phạt hàng rào đẳng cấp. Đây cũng là bàn thắng thứ 800 trong sự nghiệp của "EL Pulga".

