Khung cảnh đổ nát sau cơn bão 'quái vật' Ida gây chết người ở Mỹ

“Đây là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ trong thời hiện đại”, theo thống đốc Louisiana John Bel Edwards. Nhiều khu vực tại New Orleans và vùng lân cận bị ngập nặng. Gió mạnh còn làm tốc mái nhiều nơi, trong số đó có bệnh viện Lady of the Sea General ở Galliano, dù cơ quan chức năng cho hay không có người bị thương. Ảnh: Reuters.